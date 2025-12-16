Centre d'entraide aux aînés

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Notre mission

Le Centre d'entraide aux aînés soutient les personnes âgées et leurs proches aidants par des services d'accompagnement, d'activités communautaires et de formation, favorisant ainsi le bien-être et la solidarité au sein de la communauté.
Événements passés
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Dîner de Noel
Événement
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déc. 16, 11:00 - 2:00 PM UTC−5
331 Bd de la Cité-des-Jeunes, Gatineau, QC J8Y 6T3, Canada
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