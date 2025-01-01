Centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout
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Centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout

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Centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout

Notre mission

Le CIOP de Godbout est un refuge qui accueille des oiseaux de proie qui présentent des handicaps permanents et qui ne peuvent retourner en liberté. Notre mission est aussi de faire de l'éducation et de la sensibilisation auprès du public.
Autres façons de nous soutenir
Parrainage d'un oiseau de proie ambassadeur
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Parrainage d'un oiseau de proie ambassadeur
En parrainant l'un de nos oiseaux de proie ambassadeurs, vous nous permettez d'offrir des soins vétérinaires de qualité à celui-ci et de payer une partie des frais annuels pour son alimentation.
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Personnalisé
Billetterie 2026
Le Centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout entame sa 7e année d'ouverture au public. Vous aurez le privilège d'y admirer de magnifiques oiseaux de proie tels que Buse pattue, Grand-duc d'Amérique, Faucon pèlerin, Harfang des neiges, Urubu à tête rouge et bien d'autres espèces. Nous sommes maintenant ouverts à l'année au grand public. Contactez nous pour connaître nos heures d'ouverture. Vous pouvez dès maintenant vous procurer vos billets d'entrée et ainsi nous démontrer votre soutien. Merci de votre intérêt envers notre organisme!
En savoir plus
Boutique
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Boutique
Bienvenue sur la boutique en ligne du Centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout.Merci de nous encourager dans notre mission.
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Notre site web

https://www.ciopgodbout.com/

Coordonnées

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Réalisé avec