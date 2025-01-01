Personnalisé

Billetterie 2026

Le Centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout entame sa 7e année d'ouverture au public. Vous aurez le privilège d'y admirer de magnifiques oiseaux de proie tels que Buse pattue, Grand-duc d'Amérique, Faucon pèlerin, Harfang des neiges, Urubu à tête rouge et bien d'autres espèces. Nous sommes maintenant ouverts à l'année au grand public. Contactez nous pour connaître nos heures d'ouverture. Vous pouvez dès maintenant vous procurer vos billets d'entrée et ainsi nous démontrer votre soutien. Merci de votre intérêt envers notre organisme!