Centre Spirite Justice, Amour & Charité
Centre Spirite Justice, Amour & Charité
Notre mission
Le Centre Spirite Justice, Amour & Charité promeut les valeurs de justice, d'amour et de charité à travers des événements et des rencontres, visant à unir la communauté spirite et à soutenir les jeunes dans leur cheminement spirituel.
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Événement
Festa Junina
juin 6, 12:00 - 5:00 PM UTC−4
12535 Bd Armand-Bombardier, Montréal, QC H1E 1W8, Canada
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Notre site web
https://centrespiritejac.org/
Coordonnées
[email protected]
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