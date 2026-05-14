Circuit-musiques Contemporaines

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Revue Circuit

Bienvenue dans notre boutique en ligne 🛍️À la fois revue d’art et instrument de réflexion esthétique, Circuit est l’une des rares revues du genre en Amérique du Nord et l’une des plus réputées dans le monde francophone. Son contenu — en français surtout, mais aussi en anglais — témoigne d’une grande diversité d’approches et de points de vue. Depuis son premier numéro en 1990, Circuit s’adresse au milieu de la création musicale tant québécoise et canadienne qu’internationale. Ses lecteur·trice·s comptent autant des musicien·ne·s et des musicologues que des amateur·trice·s d’art contemporain.