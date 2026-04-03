Club de natation Les Aquanautes de Baie-Comeau
S'abonner
Notre mission
Le Club de natation Les Aquanautes de Baie-Comeau vise à promouvoir la natation et à offrir des expériences de compétition enrichissantes pour ses nageurs, favorisant leur développement personnel et sportif grâce à un soutien communautaire actif.
Événements passés
Événements passés
Loterie
Gagnez un crédit-voyage de 1000 $!
avr. 3, 8:00 AM - mai 3, 11:30 AM UTC−4
Notre site web
https://www.aquanautesbc.com/
Coordonnées
[email protected]
Réalisé avec