Club de patinage de vitesse Les Élans de Trois-Rivières

Club de patinage de vitesse Les Élans de Trois-Rivières

S'abonner

Notre mission

Le Club de patinage de vitesse Les Élans de Trois-Rivières soutient le développement sportif des jeunes athlètes en offrant des opportunités d'entraînement, d'équipement et d'événements, tout en favorisant la passion pour le patinage de vitesse.
Événements passés
Événements passés
Campagne de financement 2026 - CPVTR et CEEB
Loterie
Campagne de financement 2026 - CPVTR et CEEB
mars 1, 12:00 AM - mai 16, 8:00 AM UTC−4

Notre site web

https://cpvtr.ca/

Coordonnées

[email protected]
Réalisé avec