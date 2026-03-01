Club de patinage de vitesse Les Élans de Trois-Rivières
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Notre mission
Le Club de patinage de vitesse Les Élans de Trois-Rivières soutient le développement sportif des jeunes athlètes en offrant des opportunités d'entraînement, d'équipement et d'événements, tout en favorisant la passion pour le patinage de vitesse.
Événements passés
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Loterie
Campagne de financement 2026 - CPVTR et CEEB
mars 1, 12:00 AM - mai 16, 8:00 AM UTC−4
Notre site web
https://cpvtr.ca/
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