Club de Ski Nautique de Sherbrooke
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Notre mission

Depuis près de 60 ans, l'École de ski nautique Jean-Perrault a comme objectif de rendre accessible les sports nautiques par ses tarifs abordables et sa situation géographique urbaine.
Événements
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Camp de jour 2026 - Club de Ski Nautique de Sherbrooke
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Camp de jour 2026 - Club de Ski Nautique de Sherbrooke
juin 22 - août 14 | 6 dates et heures
220 Rue Marchant, Sherbrooke, QC J1J 3V2, Canada
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Notre site web

https://www.skinautique.qc.ca/

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