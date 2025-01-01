Club de Ski Nautique de Sherbrooke
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Notre mission
Depuis près de 60 ans, l'École de ski nautique Jean-Perrault a comme objectif de rendre accessible les sports nautiques par ses tarifs abordables et sa situation géographique urbaine.
Événements
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Camp de jour 2026 - Club de Ski Nautique de Sherbrooke
juin 22 - août 14
| 6 dates et heures
220 Rue Marchant, Sherbrooke, QC J1J 3V2, Canada
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Notre site web
https://www.skinautique.qc.ca/
Coordonnées
[email protected]
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