Club de Waterpolo CDN

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🛍️ Bienvenue dans notre boutique en ligne 🌟Soutenez le Club de water‑polo CDN 🌟Le Club de water‑polo CDN, porté par Loisirs Sportifs CDN–NDG, offre aux jeunes une occasion unique de se dépasser à travers un sport d’équipe exigeant, formateur et stimulant : le water‑polo.Tout au long de la saison, nos équipes représentent fièrement notre communauté lors de compétitions au Québec et ailleurs au Canada. Cette année, nos jeunes athlètes se sont distingués de façon remarquable :- l’équipe U16 garçons s’est classée parmi les 10 meilleures équipes canadiennes lors d’un tournoi national tenu à Vancouver à la fin avril;- l’équipe U14 monte régulièrement sur le podium lors des tournois;- la relève U12 fait preuve d’une énergie, d’un engagement et d’un esprit d’équipe prometteurs.Au total, le club regroupe plus de 50 joueurs, encadrés dans un environnement structuré, sécuritaire et motivant. La fin de la saison s’annonce très prometteuse.Les contributions recueillies serviront notamment à :- soutenir les déplacements et la participation aux compétitions;- assurer l’encadrement et la formation sportive;- maintenir et renouveler les équipements;- poursuivre le développement du club et l’accessibilité du programme.🎉Merci de votre contribution! ℹ️ Information importanteLoisirs Sportifs CDN–NDG est un organisme sans but lucratif (OBNL). 👉 Aucun reçu de don à des fins fiscales ne peut être émis pour cette contribution. L’ensemble des fonds est toutefois réinvesti dans la mission sportive et communautaire de l’organisme.Votre appui contribue directement au développement de jeunes athlètes et au dynamisme sportif de notre communauté.