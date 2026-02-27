COlab innovation sociale et culture numérique favorise l'innovation sociale par la culture numérique. Ils offrent des ateliers et des ressources pour renforcer les compétences numériques et encourager la créativité au sein de la communauté.
Événements passés
Événements passés
Événement
Activité planche à découper avec la FADOQ
févr. 27 - mai 29 | 4 dates et heures
605 Bd Auger O, Alma, QC G8B 2B7, Canada
Événement
Apprendre les bases de l'impression 3D Débutant (FADOQ)
févr. 4 - mai 25 | 2 dates et heures
605 Bd Auger O, Alma, QC G8B 2B7, Canada
Événement
Apprendre les bases de l'impression 3D Intermédiaire (FADOQ)
mars 5, 1:00 PM - mars 19, 4:00 PM UTC−4
605 Bd Auger O, Alma, QC G8B 2B7, Canada
Événement
Séance découverte Fab Lab
sept. 16 - mars 3 | 6 dates et heures
605 Bd Auger O, Alma, QC G8B 2B4, Canada
Événement
Activité planche à découper avec la FADOQ (19 déc)
déc. 19, 10:00 - 12:00 PM UTC−5
605 Bd Auger O, Alma, QC G8B 2B7, Canada
Événement
Apprendre les bases de l'impression 3D (FADOQ)
oct. 16 - déc. 15 | 2 dates et heures
605 Bd Auger O, Alma, QC G8B 2B7, Canada
Événement
Activité planche à découper avec la FADOQ
nov. 28, 10:00 - 12:00 PM UTC−5
605 Bd Auger O, Alma, QC G8B 2B7, Canada
Événement
Assemblée générale annuelle 2025 du COlab
nov. 19, 1:30 - 4:30 PM UTC−5
605 Bd Auger O, Alma, QC G8B 2B7, Canada
Événement
Atelier pratique (traitement audio)
nov. 14, 12:00 - 1:00 PM UTC−5
Collège d'Alma
Événement
Apprendre les bases de l'impression 3D
nov. 13, 5:00 - 8:00 PM UTC−5
605 Bd Auger O, Alma, QC G8B 2B7, Canada
Événement
Perspectives numériques
mai 27, 8:30 - 4:30 PM UTC−4
605 Bd Auger O, Alma, QC G8B 2B7, Canada
Événement
Séance de découverte du Fab Lab du COlab
janv. 20 - mai 26 | 4 dates et heures
605 Bd Auger O, Alma, QC G8B 2B4, Canada
Événement
Café COlab : Et sur le plancher, ça va-tu si mal que ça?