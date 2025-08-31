Boutique

Chandails du 175e anniversaire de la Municipalité de Saint-Pacôme

Bienvenue dans notre boutique de vêtements du 175e! 🛍️Chaque achat que vous effectuez soutient directement notre mission. Parcourez notre sélection et trouvez les articles qui vous conviennent.En achetant chez nous, vous nous aidez à atteindre notre objectif de vous offrir une semaine de festivités haute en couleurs! Merci de nous soutenir - votre contribution est inestimable! Bon magasinage ! 🌟Comité de développement de Saint-Pacôme