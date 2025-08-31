Comité de développement de Saint-Pacôme

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Notre mission

Le Comité de développement de Saint-Pacôme vise à promouvoir la culture et le dynamisme de la municipalité à travers des événements et des initiatives communautaires, tout en soutenant l'engagement local et en renforçant les liens entre les citoyens.
Événements
Événements
Golf 175e Lambert sous la formule Golf 55
Personnalisé
Golf 175e Lambert sous la formule Golf 55
juil. 24, 11:30 - 5:00 PM UTC−4
40 Rue de la Pruchière, Saint-Pacôme, QC G0L 3X0, Canada
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Fêtes du 175e anniversaire de Saint-Pacôme
Événement
Fêtes du 175e anniversaire de Saint-Pacôme
juil. 22, 5:00 PM - juil. 26, 4:00 PM UTC−4
33 Rue Caron, Saint-Pacôme, QC G0L 3X0, Canada
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Autres façons de nous soutenir
Chandails du 175e anniversaire de la Municipalité de Saint-Pacôme
Boutique
Chandails du 175e anniversaire de la Municipalité de Saint-Pacôme
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