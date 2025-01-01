Comité de Saint-Vianney 100e
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Notre mission
Le Comité de Saint-Vianney 100e célèbre le centenaire de la communauté en organisant des événements culturels et festifs, renforçant les liens sociaux et préservant l'héritage local à travers des activités engageantes et inclusives.
Événements
Événements
Événement
Super expérience hélicoptère - 100e Saint-Vianney
juil. 31, 9:00 AM - août 1, 4:30 PM UTC−4
Parc industriel
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Événement
Centenaire de Saint-Vianney
juil. 26, 1:00 PM - août 2, 11:55 PM UTC−4
Saint-Vianney, QC G0J 3J0, Canada
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Notre site web
https://www.saint-vianney.net/
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