Comité de soutien CC0376- College de Beauport

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Le Comité de soutien CC0376 du Collège de Beauport soutient le Corps de Cadets 376 en favorisant le développement personnel et communautaire des jeunes à travers des activités éducatives et des événements de financement.
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70e du Corps de Cadets 376 Collège Beauport
mai 30, 5:00 - 11:30 PM UTC−4
2 Rue du Fargy, Québec, QC G1E 5A8, Canada
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