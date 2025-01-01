Coop Unime

Toucher et être touché·e : Présence et plaisir (Version vidéo)
Dans cette édition, on va dérouler l’une des expériences humaines les plus universellement recherchées - et pourtant étrangement mystérieuses : le toucher. Pas le « câlin express en tenant des sacs d’épicerie », non. Le toucher attentif, lent, celui dont votre système nerveux rêve (oh mon dieu, j’en avais TELLEMENT besoin). Celui qui fait fondre les tensions, renforce la connexion, et fait chuchoter votre corps : « Oui… ÇA. » Si le toucher vous semble parfois insatisfaisant, gênant, ou quelque chose que vous êtes déjà censé·e savoir faire par magie… rassurez-vous : vous êtes loin d’être seul·e.Cet atelier tisse la sagesse des meilleur·e·s spécialistes du toucher avec une pratique incarnée et concrète, pour que votre corps apprenne enfin ce que votre cerveau tente de comprendre depuis… toujours. Au programme : des exercices ludiques, des révélations surprenantes, quelques illuminations du côté du système nerveux, et au moins un moment « mais comment ai-je pu vivre tout ce temps sans savoir ça ?! ». Au programme :Les quatre dynamiques du toucher (oui, il y en a plus que « donner » et « recevoir ») ;La différence essentielle entre « vouloir » et « être prêt·e à » — et pourquoi elle compte énormément ;Comment demander le toucher que vous désirez vraiment, sans espérer que quelqu’un développe des super-pouvoirs de télépathie ;Les clés pour offrir, avec confiance en soi, un toucher pleinement bienvenu — plutôt qu’une chorégraphie manuelle faite au pif ;Pourquoi tant d’entre nous sont en manque de toucher, et les ingrédients pour transformer le toucher (sexuel ou non) de « c’est pas mal » à « wow » ;Comment « réveiller vos mains » afin qu’elles deviennent plus sensibles, réactives et intuitives ;Comment honorer vos propres limites tout en accueillant sereinement le « non » de quelqu’un d’autre.Et beaucoup plus !Si tu ne peux pas te permettre de payer 15 $, clique ici pour choisir le montant que tu peux contribuer pour nous soutenir et accéder à cette version vidéo.