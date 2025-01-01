Coop Unime

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Notre mission

We are Unime*, a non-profit organization dedicated to supporting people appreciate their bodies as they are, experience sexuality in their own unique way, and build the relationships they want. *Pronounced: Youneem (yo͞oˈnēm)


Intimitea is our series of reflective, playful, and inclusive workshops where we explore the intimate topics that influence our well-being.


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L'univers vulvo-vaginal : Merveilles et mythes – Partie 2 (Version vidéo)
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L'univers vulvo-vaginal : Merveilles et mythes – Partie 2 (Version vidéo)
Seriez-vous capables de nommer les 12 parties externes de l’univers vulvo-vaginal ? Ou les 20 structures internes qui travaillent discrètement — non seulement pour la fertilité et l’accouchement, mais aussi pour l’excitation, le plaisir et parfois de véritables feux d’artifice orgasmiques. Si votre réponse se situe quelque part entre « euhhh » et « ce n’est pas surtout… le clitoris ? » — rassurez-vous, vous êtes en excellente compagnie.Même la plupart des manuels passent à côté de la moitié de l’histoire. Même la plupart des manuels passent à côté de la moitié de l’histoire. Même de nombreux médecins peinent à expliquer comment tous ces éléments contribuent au plaisir. Et ne parlons même pas de la rareté des enseignements sur l’éponge urétrale, les ligaments, les zones « plexi » ou encore l’érection vulvo-vaginale.Alors que vous ayez un univers vulvo-vaginal, que vous les aimiez ou que vous savouriez simplement un peu de justice anatomique, cette édition d’Intimithé promet d’être une révélation.À quoi vous attendre dans la deuxième partie de cette mini-série :Ce qu’on ne vous a peut-être jamais dit sur le canal vaginal — et quelques mythes tenaces enfin démontés ;Des repères sans honte pour explorer les « arrière-pays » avec curiosité, confiance et sécurité ;Des réponses franches à vos questions sur le col de l’utérus — l’orgasme cervical est-il un mythe ou une réalité ? ;Les métamorphoses du cycle menstruel — et pourquoi votre sensibilité change d'une semaine à l'autreDes visuels de tous les muscles et nerfs — pour comprendre leur rôle crucial dans l'architecture du plaisir ;Un exercice puissant pour intensifier les sensations et le plaisir dans toutes les zones vulvo-vaginale ;Un manuel complet pour décoder les défis et des conseils pratiques pour les surmonter ;Pourquoi il n’y a pas d’âge pour explorer son univers — en solo ou en compagnie — et nos astuces pour (re)trouver votre plaisir.Et plus !Si tu ne peux pas te permettre de payer 15 $, clique ici pour choisir le montant que tu peux contribuer pour nous soutenir et accéder à cette version vidéo.
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Toucher et être touché·e : Présence et plaisir (Version vidéo)
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Toucher et être touché·e : Présence et plaisir (Version vidéo)
Dans cette édition, on va dérouler l’une des expériences humaines les plus universellement recherchées - et pourtant étrangement mystérieuses : le toucher. Pas le « câlin express en tenant des sacs d’épicerie », non. Le toucher attentif, lent, celui dont votre système nerveux rêve (oh mon dieu, j’en avais TELLEMENT besoin). Celui qui fait fondre les tensions, renforce la connexion, et fait chuchoter votre corps : « Oui… ÇA. » Si le toucher vous semble parfois insatisfaisant, gênant, ou quelque chose que vous êtes déjà censé·e savoir faire par magie… rassurez-vous : vous êtes loin d’être seul·e.Cet atelier tisse la sagesse des meilleur·e·s spécialistes du toucher avec une pratique incarnée et concrète, pour que votre corps apprenne enfin ce que votre cerveau tente de comprendre depuis… toujours. Au programme : des exercices ludiques, des révélations surprenantes, quelques illuminations du côté du système nerveux, et au moins un moment « mais comment ai-je pu vivre tout ce temps sans savoir ça ?! ». Au programme :Les quatre dynamiques du toucher (oui, il y en a plus que « donner » et « recevoir ») ;La différence essentielle entre « vouloir » et « être prêt·e à » — et pourquoi elle compte énormément ;Comment demander le toucher que vous désirez vraiment, sans espérer que quelqu’un développe des super-pouvoirs de télépathie ;Les clés pour offrir, avec confiance en soi, un toucher pleinement bienvenu — plutôt qu’une chorégraphie manuelle faite au pif ;Pourquoi tant d’entre nous sont en manque de toucher, et les ingrédients pour transformer le toucher (sexuel ou non) de « c’est pas mal » à « wow » ;Comment « réveiller vos mains » afin qu’elles deviennent plus sensibles, réactives et intuitives ;Comment honorer vos propres limites tout en accueillant sereinement le « non » de quelqu’un d’autre.Et beaucoup plus !Si tu ne peux pas te permettre de payer 15 $, clique ici pour choisir le montant que tu peux contribuer pour nous soutenir et accéder à cette version vidéo.
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Vivre sensuellement : L'art et le jeu (Version vidéo)
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Vivre sensuellement : L'art et le jeu (Version vidéo)
Cette édition s’adresse à toute personne qui souhaite se sentir pleinement vivante — sans devoir déménager à Bali, quitter son travail ou se mettre à méditer à 5 h les matins.Peut-être avez-vous déjà exploré la pleine conscience. Peut-être savourez-vous de temps en temps une tasse de thé ou la sensation du soleil sur votre peau. Et pourtant, la vie semble filer un peu trop vite — ou comme s’il vous manquait une couche de joie, de désir ou de plaisir...Ou peut-être vivez-vous surtout dans votre tête ces derniers temps — à courir après les échéances, prendre soin des autres, avaler des repas dont vous ne gardez presque aucun souvenir, et vous demander comment il se fait que l’on soit déjà jeudi (encore une fois).Peu importe votre point de départ — expert·e en pleine conscience ou humain·e merveilleusement débordé·e — cet atelier est une invitation à découvrir l’art de vivre sensuellement. Au programme :Ce que signifie réellement « vivre sensuellement » — et en quoi cela va au-delà de la pleine conscience ;Comment trouver du plaisir dans les petits moments du quotidien — y compris ceux qui sont difficiles, agaçants ou ennuyeux ;Ce qui nous empêche d’y accéder — et comment contourner ou abolir ces obstacles pour laisser de la place au ravissement ;Comment l’intégrer dans une vie bien remplie — oui, même la vôtre ;Pourquoi ce n’est pas une question de sexualité (mais comment cela peut aussi donner une nouvelle dimension à vos expériences intimes) ;Des façons délicieuses et ludiques de (re)connecter avec votre corps, votre désir et votre jouissance.Et plus !Si tu ne peux pas te permettre de payer 15 $, clique ici pour choisir le montant que tu peux contribuer pour nous soutenir et accéder à cette version vidéo.
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Hormones et intimité : La magie et la folie (Version vidéo)
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Hormones et intimité : La magie et la folie (Version vidéo)
Dans cette édition nous lèverons le voile sur le monde mystérieux, parfois déroutant et souvent miraculeux des hormones. Du premier souffle au dernier, ces petits messagers chimiques tirent les ficelles de notre humeur, de notre énergie, de notre apparence et de notre vie intime. Ils peuvent faire de nous un aimant à amour rayonnant… ou parfois un joli chaos ambulant.Que vous ayez 25 ou 65 ans, il y a des choses que vous avez vraiment intérêt à savoir si vous voulez plus de magie hormonale et moins de folie au quotidien.Fatigué·e ? Un brouillard mental qui vous fait oublier pourquoi vous êtes entré·e dans la cuisine ? Des sautes d’humeur qui vous transforment en votre propre jumeau·jumelle maléfique ? Vos parties intimes plus vraiment aussi humides ou prêtes sur commande qu’avant ? Une ligne de cheveux qui recule pendant que le ventre avance ? Une libido qui commence à vous faire faux bond — ça vous parle ?Lors de cet atelier, nous allons décortiquer ce qui se passe sous votre peau et vous expliquer comment travailler avec votre corps au lieu de l'ignorer ou de le détester. Vous découvrirez également quelques idées pour mieux soutenir votre partenaire, vos amis ou ce membre de votre famille qui a soudainement besoin de trois ventilateurs et d'une serviette froide pendant le dîner (ou peut-être est-ce vous ?).À l'issue de cette édition, vous saurez : Ce que sont réellement les hormones et comment elles régissent notre vie, du berceau à la tombe ; Comment elles influencent (et sabotent) votre humeur, votre sommeil, votre énergie, votre apparence, vos relations et votre vie sexuelle ;Comment lisser les fluctuations hormonales, vous sentir bien dans votre peau et maintenir l'intimité et le plaisir, à tout âge. Et beaucoup plus !Si tu ne peux pas te permettre de payer 15 $, clique ici pour choisir le montant que tu peux contribuer pour nous soutenir et accéder à cette version vidéo.
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L'univers vulvo-vaginal : Merveilles et mythes – Partie 1 (Version vidéo)
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L'univers vulvo-vaginal : Merveilles et mythes – Partie 1 (Version vidéo)
Seriez-vous capables de nommer les 12 parties externes de l’univers vulvo-vaginal ? Ou les 20 structures internes qui travaillent discrètement — non seulement pour la fertilité et l’accouchement, mais aussi pour l’excitation, le plaisir et parfois de véritables feux d’artifice orgasmiques ?Si votre réponse se situe quelque part entre « euhhh » et « ce n’est pas surtout… le clitoris ? » — rassurez-vous, vous êtes en excellente compagnie. Même la plupart des manuels passent à côté de la moitié de l’histoire. Même de nombreux médecins peinent à expliquer comment tous ces éléments contribuent au plaisir. Et ne parlons même pas de la rareté des enseignements sur les éponges, les liquides, les ligaments, ou encore l’érection vulvo-vaginale.Alors que vous ayez un univers vulvo-vaginal, que vous les aimiez ou que vous savouriez simplement un peu de justice anatomique, cette édition d’Intimithé promet d’être une révélation.Ce qui vous attend dans la première partie de cette mini-série :Pourquoi nous parlons d’univers — et pourquoi ce petit changement de langage est plus important qu’il n’y paraît ;La constellation complète — externe et interne — enfin cartographiée et mémorisable ;À quoi ressemble et comment se ressent l’univers vulvo-vaginal en pleine érection (oui, les personnes avec une vulve ont elles aussi des érections !)Pourquoi le fameux point G n’existe pas ; techniquement et comment fonctionne l’éjaculation vulvo-vaginale ;Un tour de tous les liquides — leurs origines, textures, fonctions… et les mythes qu’il est grand temps de ranger au placard ;Les similitudes et différences entre l’anatomie vulvo-vaginale et pénienne — préparez-vous à être surpris·e·x.Et plus !Si tu ne peux pas te permettre de payer 15 $, clique ici pour choisir le montant que tu peux contribuer pour nous soutenir et accéder à cette version vidéo.
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