Coop Unime

Personnalisé

Hormones et intimité : La magie et la folie (Version vidéo)

Dans cette édition nous lèverons le voile sur le monde mystérieux, parfois déroutant et souvent miraculeux des hormones. Du premier souffle au dernier, ces petits messagers chimiques tirent les ficelles de notre humeur, de notre énergie, de notre apparence et de notre vie intime. Ils peuvent faire de nous un aimant à amour rayonnant… ou parfois un joli chaos ambulant.Que vous ayez 25 ou 65 ans, il y a des choses que vous avez vraiment intérêt à savoir si vous voulez plus de magie hormonale et moins de folie au quotidien.Fatigué·e ? Un brouillard mental qui vous fait oublier pourquoi vous êtes entré·e dans la cuisine ? Des sautes d’humeur qui vous transforment en votre propre jumeau·jumelle maléfique ? Vos parties intimes plus vraiment aussi humides ou prêtes sur commande qu’avant ? Une ligne de cheveux qui recule pendant que le ventre avance ? Une libido qui commence à vous faire faux bond — ça vous parle ?Lors de cet atelier, nous allons décortiquer ce qui se passe sous votre peau et vous expliquer comment travailler avec votre corps au lieu de l'ignorer ou de le détester. Vous découvrirez également quelques idées pour mieux soutenir votre partenaire, vos amis ou ce membre de votre famille qui a soudainement besoin de trois ventilateurs et d'une serviette froide pendant le dîner (ou peut-être est-ce vous ?).À l'issue de cette édition, vous saurez : Ce que sont réellement les hormones et comment elles régissent notre vie, du berceau à la tombe ; Comment elles influencent (et sabotent) votre humeur, votre sommeil, votre énergie, votre apparence, vos relations et votre vie sexuelle ;Comment lisser les fluctuations hormonales, vous sentir bien dans votre peau et maintenir l'intimité et le plaisir, à tout âge. Et beaucoup plus !Si tu ne peux pas te permettre de payer 15 $, clique ici pour choisir le montant que tu peux contribuer pour nous soutenir et accéder à cette version vidéo.