Adhésion

Cotisation annuelle à la Corporation de développement communautaire Lac-Saint-Jean-Est

La Corporation de développement communautaire (CDC) Lac-Saint-Jean-Est invite ses organismes membres à acquitter leur cotisation annuelle 2026-2027.Nous vous rappelons que seuls les membres ayant acquittés leur cotisation annuelle pourront exercer leur droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) du jeudi 28 mai prochain à l'Orée des champs.Nous vous remercions pour votre engagement envers la vie associative et démocratique de votre CDC Lac-St-Jean-Est.Ensemble, soyons la CDC!