Corporation de développement communautaire Lac-Saint-Jean-Est

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Notre mission

La Corporation de développement communautaire Lac-Saint-Jean-Est favorise l'engagement citoyen et le développement durable en soutenant les initiatives locales, en renforçant les liens communautaires et en améliorant la qualité de vie des résidents.
Événements passés
Événements passés
Midi-Réseautage 2026
Événement
Midi-Réseautage 2026
avr. 22, 11:30 - 2:30 PM UTC−4
19 Rue Saint-Joseph, Alma, QC G8B 3E2, Canada
2 Avril 2026 : En route vers l'Assemblée nationale.
Événement
2 Avril 2026 : En route vers l'Assemblée nationale.
avr. 2, 8:00 - 5:00 PM UTC−4
605 Boulevard St Luc, Alma, QC G8B 2K8, Canada
Autres façons de nous soutenir
Cotisation annuelle à la Corporation de développement communautaire Lac-Saint-Jean-Est
Adhésion
Cotisation annuelle à la Corporation de développement communautaire Lac-Saint-Jean-Est
La Corporation de développement communautaire (CDC) Lac-Saint-Jean-Est invite ses organismes membres à acquitter leur cotisation annuelle 2026-2027.Nous vous rappelons que seuls les membres ayant acquittés leur cotisation annuelle pourront exercer leur droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) du jeudi 28 mai prochain à l'Orée des champs.Nous vous remercions pour votre engagement envers la vie associative et démocratique de votre CDC Lac-St-Jean-Est.Ensemble, soyons la CDC!
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Notre site web

https://macommunautelsje.ca/

Coordonnées

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