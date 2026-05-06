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Donnez pour déjouer les allergies alimentaires!

La mission de Déjouer les allergies est d’améliorer la santé et la qualité de vie des personnes touchées par l'allergie alimentaire ainsi que par d’autres maladies atopiques qui lui sont souvent associées (rhinite allergique, asthme et eczéma). Nos initiatives visent à :Maximiser l’intelligence collectiveAu Canada, Déjouer les allergies est le seul organisme dans son secteur d’activités à offrir aux patient.e.s et à leurs proches un groupe virtuel modéré pour échanger et ventiler. Ce groupe, très actif, compte plus de 8 700 membres.Rendre l’information scientifique plus accessibleNos capsules éducatives et nos webinaires sont réalisés en collaboration avec des spécialistes reconnu.e.s (allergologues, dermatologue, psychologue et nutritionnistes). Notre contenu est offert gratuitement sur toutes nos plateformes. Élargir l’accès à l’immunothérapie orale (ITO)Offert au Québec depuis 2017, ce traitement novateur de l’allergie alimentaire est particulièrement efficace chez les nourrissons et conduit, dans la majorité des cas, à une guérison complète. Malheureusement, en raison d’un manque de ressources spécialisées en allergie, une minorité des patient.e.s y a accès. En 2023, Déjouer les allergies a entrepris un projet de recherche pour explorer les options permettant à un plus grand nombre de jeunes enfants de bénéficier de l’ITO. Mené en collaboration avec un chercheur allergologue du CHU Sainte-Justine, ce projet est soutenu par les Fonds de recherche du Québec.Votre don nous permettra de poursuivre nos efforts pour élargir l’accès au traitement de l’allergie alimentaire et de continuer à vous offrir de l’information fiable, des outils pour simplifier votre vie et l’accès à un groupe de soutien virtuel pour briser votre isolement. Depuis 2003, nos nombreuses initiatives ont fait une différence pour des milliers de familles. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions poursuivre notre travail!(Un reçu fiscal sera automatiquement émis et envoyé par courriel.)