École primaire St-Nicéphore

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L'École primaire St-Nicéphore vise à créer un environnement éducatif dynamique et inspirant pour chaque enfant, en mobilisant la communauté pour soutenir des projets enrichissants et offrir des opportunités de développement aux jeunes.
Événements
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Billet d'entrée pour la Kermesse de l'école St-Nicéphore le 4 juin 2026
Événement
Billet d'entrée pour la Kermesse de l'école St-Nicéphore le 4 juin 2026
juin 4, 5:00 - 8:00 PM UTC−4
2065 QC-139, Saint-Nicéphore, QC J2A 2G2, Canada
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Forfaits à gagner au profit de l'École Saint-Nicéphore
avr. 17, 1:00 PM - juin 7, 11:55 PM UTC−4
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