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Notre mission

L'École d'Entrepreneurship de Beauce soutient DPJ Lévis en offrant un environnement inclusif et sécuritaire. Grâce à des initiatives comme 'Moitié-Moitié', elle génère des fonds pour pérenniser ses activités et élargir ses services.
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Moitié-Moitié École d'Entrepreneurship de Beauce
En participant au "Moitié-Moitié", vous soutenez l'École d'Entrepreneurship de Beauce et sa mission : Venir en aide à DPJ Lévis.Pourquoi participer ?🏆Gagner tout en donnant : la moitié de la cagnotte revient à la personne gagnante, tandis que l’autre moitié soutient une cause qui vous tient à cœur.✨Un geste généreux pour un impact durable : en achetant un billet vous participez à la mission de l'École d'Entrepreneurship de Beauce . Les revenus générés permettent d’assurer la pérennité de nos activités, d’accroître notre offre de services et de garantir un environnement inclusif et sécuritaire à nos usagers. À VOIR 👉Participez, c'est faire une différence alors achetez vos billets dès maintenant🎟️
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