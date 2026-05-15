Équipe de course The Dog

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Notre mission

L'Équipe de course The Dog soutient les passionnés de course en organisant des événements pour financer leur saison. Leur mission est de rassembler la communauté autour de la course et de promouvoir un mode de vie actif et sain.
Événements passés
Événements passés
Soirée Nostalgie 90's
Événement
Soirée Nostalgie 90's
mai 15, 5:00 PM - mai 16, 1:00 AM UTC−4
299 Rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1A9, Canada
Repas bénéfice - Les équipes de course de chiens
Événement
Repas bénéfice - Les équipes de course de chiens
avr. 26, 11:30 - 7:30 PM UTC−4
1 Rue Dufferin, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 1X9, Canada

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