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Un don qui fait la différence

Soutenir EXEcentrer, c’est participer activement à l’essor des arts médiatiques en Chaudière-Appalaches et contribuer à faire émerger des expériences artistiques audacieuses, accessibles et profondément ancrées dans le territoire. 📡🎙️📽️À l'aube de son cinquième anniversaire d'activités, EXEcentrer confirme désormais le dynamisme de sa programmation et l'importance de sa mission. Résidences, événements, expositions, ateliers, formations, soutien technique et encore plus ont lieu sur le territoire de notre région grâce à notre émulsion toujours en évolution.En tant que jeune organisme culturel qui a le vent en poupe, EXEcentrer fait malgré tout face à des défis, le financement arrivant probablement en tête de liste. Ayant à cœur la démocratisation et l'accessibilité à ses événements, l'organisme se voue à une programmation qui alterne entre activités payantes et gratuites. La mission de notre organisme vous parle? Cette campagne de soutien en continu constitue une façon pour vous de faire la différence pour nous. Un coup de pouce est toujours bienvenu pour que les événements à venir se déploient à leur plein potentiel et que la contribution d'EXEcentrer au rayonnement des arts médiatiques dans la région continue de résonner et de faire sa marque.💸 Pour un don de plus de 200 $, nous vous invitons à nous contacter afin de discuter de possibilités de visibilité ou de contreparties.EXEcentrer est un organisme nomade, à but non lucratif, voué à la production, à la diffusion et à la démocratisation des arts médiatiques sur le territoire de Chaudière-Appalaches. Fondé en 2021, EXEcentrer souhaite concentrer ses activités en investissant prioritairement des lieux non traditionnellement voués à la diffusion d’œuvres tout en contribuant à la revalorisation du patrimoine bâti et naturel. Par notre offre nomade, nous souhaitons contribuer au rayonnement et à la l'accessibilisation des arts médiatiques dans la région en allant à la rencontre du public et des artistes et non dans l’attente de celui-ci. En plus de mettre en place des événements, expositions et programmes de résidences, en invitant des artistes professionnels d’ici et d’ailleurs à créer à partir du territoire appalachien, nous souhaitons aussi soutenir la production des artistes établis sur le territoire en offrant un soutien technique directement à leur atelier. L’organisme se dédie aussi à l’animation d’ateliers et de formations en arts médiatiques autant pour un jeune public qu’a un public adulte, allant du non-initié à l’artiste professionnel.