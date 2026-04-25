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Notre mission

EXEcentrer est un organisme nomade œuvrant dans Chaudières-Appalaches. Favoriser l'exploration de nouvelles dimensions sonores et médiatiques en supportant la production, la diffusion et la démocratisation de projets innovants: voilà sa mission 📽🔊
Événements passés
Événements passés
𝑨𝒓𝒕 𝒔𝒐𝒏𝒐𝒓𝒆 𝒂̀ 𝒍'𝑨𝒃𝒃𝒂𝒚𝒆 | 5e édition
Événement
𝑨𝒓𝒕 𝒔𝒐𝒏𝒐𝒓𝒆 𝒂̀ 𝒍'𝑨𝒃𝒃𝒂𝒚𝒆 | 5e édition
avr. 25, 7:30 - 10:00 PM UTC−4
670 Rang Ste Éveline, Saint-Benoît-Labre, QC G0M 1P0, Canada
𝑼𝒏 𝒂𝒖𝒕𝒓𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒂 𝒄𝒉𝒂𝒊𝒏𝒆 | Triska Sicuranzo Gagné
Événement
𝑼𝒏 𝒂𝒖𝒕𝒓𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒂 𝒄𝒉𝒂𝒊𝒏𝒆 | Triska Sicuranzo Gagné
mars 10, 5:00 PM - mars 29, 5:00 PM UTC−4
750 Rue Notre Dame N, Sainte-Marie, QC G6E 2K9, Canada
René Lussier - Classe de maître et concert
Événement
René Lussier - Classe de maître et concert
avr. 18, 2:00 - 9:00 PM UTC−4
Notre-Dame-des-Pins, QC, Canada
FAIRE-FACE - Champs Vague
Événement
FAIRE-FACE - Champs Vague
oct. 12, 7:00 - 9:00 PM UTC−4
240 Rue Bennett O, Thetford Mines, QC G6G 2R4, Canada
Art sonore à l'abbaye 4e édition
Événement
Art sonore à l'abbaye 4e édition
sept. 14, 7:30 - 10:00 PM UTC−4
670 Rang Ste Éveline, Saint-Benoît-Labre, QC G0M 1P0, Canada
Art sonore à l'abbaye 2024
Événement
Art sonore à l'abbaye 2024
avr. 27, 7:30 - 10:00 PM UTC−4
670 Rang Ste Éveline, Saint-Benoît-Labre, QC G0M 1P0, Canada
EXEcentrer - Art sonore à l'abbaye 2022
Événement
EXEcentrer - Art sonore à l'abbaye 2022
sept. 10, 8:01 - 10:30 PM UTC−4
670 Rang Ste Éveline, Saint-Benoît-Labre, QC G0M 1P0, Canada
Art sonore à l'Abbaye
Événement
Art sonore à l'Abbaye
sept. 18, 8:00 - 11:00 PM UTC−4
670 Rang Ste Éveline, Saint-Benoît-Labre, QC G0M 1P0, Canada
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Un don qui fait la différence
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Un don qui fait la différence
Soutenir EXEcentrer, c’est participer activement à l’essor des arts médiatiques en Chaudière-Appalaches et contribuer à faire émerger des expériences artistiques audacieuses, accessibles et profondément ancrées dans le territoire. 📡🎙️📽️À l'aube de son cinquième anniversaire d'activités, EXEcentrer confirme désormais le dynamisme de sa programmation et l'importance de sa mission. Résidences, événements, expositions, ateliers, formations, soutien technique et encore plus ont lieu sur le territoire de notre région grâce à notre émulsion toujours en évolution.En tant que jeune organisme culturel qui a le vent en poupe, EXEcentrer fait malgré tout face à des défis, le financement arrivant probablement en tête de liste. Ayant à cœur la démocratisation et l'accessibilité à ses événements, l'organisme se voue à une programmation qui alterne entre activités payantes et gratuites. La mission de notre organisme vous parle? Cette campagne de soutien en continu constitue une façon pour vous de faire la différence pour nous. Un coup de pouce est toujours bienvenu pour que les événements à venir se déploient à leur plein potentiel et que la contribution d'EXEcentrer au rayonnement des arts médiatiques dans la région continue de résonner et de faire sa marque.💸 Pour un don de plus de 200 $, nous vous invitons à nous contacter afin de discuter de possibilités de visibilité ou de contreparties.EXEcentrer est un organisme nomade, à but non lucratif, voué à la production, à la diffusion et à la démocratisation des arts médiatiques sur le territoire de Chaudière-Appalaches. Fondé en 2021, EXEcentrer souhaite concentrer ses activités en investissant prioritairement des lieux non traditionnellement voués à la diffusion d’œuvres tout en contribuant à la revalorisation du patrimoine bâti et naturel. Par notre offre nomade, nous souhaitons contribuer au rayonnement et à la l'accessibilisation des arts médiatiques dans la région en allant à la rencontre du public et des artistes et non dans l’attente de celui-ci. En plus de mettre en place des événements, expositions et programmes de résidences, en invitant des artistes professionnels d’ici et d’ailleurs à créer à partir du territoire appalachien, nous souhaitons aussi soutenir la production des artistes établis sur le territoire en offrant un soutien technique directement à leur atelier. L’organisme se dédie aussi à l’animation d’ateliers et de formations en arts médiatiques autant pour un jeune public qu’a un public adulte, allant du non-initié à l’artiste professionnel.
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Devenez membre d'EXEcentrer pour profiter de tout ce que notre organisme a à offrir! Que ce soit pour bénéficier d'avantages proposés par notre organisme — tels que des rabais sur le soutien technique, nos événements et nos formations —, pour soutenir nos activités ou contribuer au développement des arts médiatiques en Chaudière-Appalaches, toutes les raisons sont bonnes pour rejoindre nos rangs.Faire partie de la famille EXEcentrer, c'est nous aider à accomplir notre mission en même temps que d'en profiter. Un 2 pour 1 payant pour tout le monde!
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EXEcentrer est un organisme nomade, à but non lucratif, voué à la production, à la diffusion et à la médiation des arts médiatiques sur le territoire de Chaudière-Appalaches. Fondé et actif depuis 2021, EXEcentrer concentre ses activités à la diffusion d’œuvres de recherche et d’expérimentation en investissant prioritairement des lieux et des espaces atypiques, non traditionnellement voués à la diffusion de l’art.À partir de son identité nomade, EXEcentrer souhaite contribuer au rayonnement et à la démocratisation des arts médiatiques dans la région de Chaudière-Appalaches en suscitant la rencontre du public et des artistes dans des contextes de diffusion novateurs. En plus de mettre en place des événements, des expositions et des programmes de résidences permettant aux artistes professionnels d’ici et d’ailleurs de créer dans des conditions optimales, EXEcentrer soutient la production des artistes et des organismes établis sur le territoire en offrant un soutien technique directement à leur atelier. L’organisme organise en outre des activités d’animation, de médiation et de formations en arts médiatiques s’adressant tout autant au jeune public non-initié qu’à l’artiste professionnel en quête de perfectionnement.
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