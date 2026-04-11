Fondation Brillant Avenir de l'école NDSC de St-Majorique

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Notre mission

La Fondation Brillant Avenir de l'école NDSC de St-Majorique soutient l'éducation des enfants en organisant des événements de collecte de fonds pour améliorer les ressources scolaires et offrir des opportunités d'apprentissage enrichissantes.
Événements passés
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Prévente - Bingo cadeaux
Événement
Prévente - Bingo cadeaux
avr. 11, 6:30 - 9:30 PM UTC−4
3 Mnt de Corte Real, Gaspé, QC G4X 6R2, Canada

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