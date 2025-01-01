La Fondation de la réussite du Fjord a pour mission de faciliter l’accès et la participation des élèves à des activités scolaires et parascolaires, à offrir du soutien financier aux écoles du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay afin de pallier la précarité alimentaire dans nos milieux, et à faire rayonner l’importance de l’éducation. Nous nous efforçons de faire une différence positive et nous comptons sur le soutien de personnes empathiques comme vous pour atteindre nos objectifs. Nous vous invitons à faire un pas vers nos élèves afin de leur permettre d’avoir un avenir meilleur.Votre don contribuera à nourrir, soutenir et faire réussir nos élèves. C'est avec fierté que nous menons à bien différents projets chaque année, dans le but de réaliser cette mission d'une grande valeur. Nous vous remercions pour votre contribution qui saura faire une grande différence pour nos élèves. Communiquez avec notre équipe au 418-698-5000, p.5213 ou au [email protected]