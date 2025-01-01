FONDATION DE L'ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBEC
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Notre mission

La Fondation de l'École de Cirque de Québec soutient l'accessibilité et le développement des jeunes dans les arts du cirque en amassant des fonds pour l'école et ses étudiants, permettant ainsi à chacun de s'épanouir dans cet univers artistique.
Autres façons de nous soutenir
Événement
Gin Commémoratif du 30 ième de L'ÉCQ pour un Dons à la Fondation
FONDATION DE L'ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBECMissionAmasser des fonds pour supporter l’ECQ et ses étudiants.VisionPermettre l’accessibilité et favoriser le développement des jeunes aux arts du cirque. - Chaque don compte -Faire un don à la Fondation c’est aider les étudiants et supporter l'école de cirqueNous travaillons avec Zeffy pour la plateforme de dons en ligne, il est tout de même possible de faire un don par téléphone (carte de crédit), en personne ou par la poste. Si vous utilisé la plateforme Zeffy, un don de charité sera émis automatiquement. Si vous désirez recevoir un reçu de charité, merci de nous communiquer votre adresse courriel, adresse postale et nom [email protected](418) 525-0101Fondation de l'école de cirque de Québec750, 2e avenueQuébec (Québec) G1L 3B7
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Événement
Caisse de 12 Bières commémorative du 30 ième de l'ÉCQ pour un don à la fondation
FONDATION DE L'ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBECMissionAmasser des fonds pour supporter l’ECQ et ses étudiants.VisionPermettre l’accessibilité et favoriser le développement des jeunes aux arts du cirque. - Chaque don compte -Faire un don à la Fondation c’est aider les étudiants et supporter l'école de cirqueNous travaillons avec Zeffy pour la plateforme de dons en ligne, il est tout de même possible de faire un don par téléphone (carte de crédit), en personne ou par la poste. Si vous utilisé la plateforme Zeffy, un don de charité sera émis automatiquement. Si vous désirez recevoir un reçu de charité, merci de nous communiquer votre adresse courriel, adresse postale et nom [email protected](418) 525-0101Fondation de l'école de cirque de Québec750, 2e avenueQuébec (Québec) G1L 3B7
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