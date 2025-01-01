FONDATION DE L'ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBEC

FONDATION DE L'ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBECMissionAmasser des fonds pour supporter l’ECQ et ses étudiants.VisionPermettre l’accessibilité et favoriser le développement des jeunes aux arts du cirque. - Chaque don compte -Faire un don à la Fondation c’est aider les étudiants et supporter l'école de cirqueNous travaillons avec Zeffy pour la plateforme de dons en ligne, il est tout de même possible de faire un don par téléphone (carte de crédit), en personne ou par la poste. Si vous utilisé la plateforme Zeffy, un don de charité sera émis automatiquement. Si vous désirez recevoir un reçu de charité, merci de nous communiquer votre adresse courriel, adresse postale et nom [email protected]
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