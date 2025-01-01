FONDATION DE L'ECOLE PRIMAIRE AHUNTSIC

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Donner pour soutenir la Fondation de l'École primaire Ahuntsic

Aider aujourd'hui pour bâtir demain avec la Fondation de l'École primaire AhuntsicChaque don versé à la Fondation de l'École primaire Ahuntsic fait une réelle différence dans la vie de nos élèves. La mission de la fondation est de soutenir et enrichir l'expérience éducative des jeunes de notre communauté, en leur offrant des ressources et des opportunités essentielles à leur développement académique, personnel et social.Comment votre don sera utilisé- Soutien pédagogique et matériel éducatif : Les fonds permettent d’acheter du matériel pédagogique supplémentaire et de fournir des ressources qui facilitent l’apprentissage, rendant l’enseignement plus accessible et inclusif pour tous.- Programmes d’enrichissement : La fondation finance des projets et des ateliers qui développent les compétences créatives et techniques des élèves, les aidant à mieux se préparer pour leur avenir académique et professionnel.- Aide aux familles en difficulté : Un volet important de notre mission est de soutenir les familles qui font face à des défis économiques. Avec votre soutien, nous pouvons leur offrir l’aide nécessaire pour que chaque élève ait accès aux mêmes chances de réussite.Pourquoi votre soutien est essentiel :Dans un contexte où les ressources publiques ne suffisent pas toujours à répondre aux besoins de chaque élève, votre contribution est plus précieuse que jamais. Elle permet à la Fondation de l'École primaire Ahuntsic de combler les lacunes, d’élargir les horizons des élèves et de leur offrir des chances égales pour réussir. Chaque don, quel que soit son montant, contribue à construire un avenir meilleur pour nos jeunes et notre communauté.Ensemble, investissons dans l’avenir des enfants et faisons une différence dès aujourd'hui !