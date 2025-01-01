Souper Spaghetti 2026 de la FONDATION DE L'ECOLE PRIMAIRE AHUNTSIC
🎉 Souper spaghetti de la Fondation de l’école Ahuntsic – Édition 2026 🎉Venez célébrer la fin de l’année scolaire dans une ambiance chaleureuse et festive, tout en soutenant la Fondation de l’école Ahuntsic pour l’année 2026-2027 !📅 Date et heure :Vendredi 22 mai 2026, de 17h à 21h📍 Lieu :École Fernand-Séguin, Pavillon Julie-Payette10085, avenue Durham, Montréal (Ahuntsic)🍝 Menu (inclus dans le billet) :Assiette de pâtes (sauce à la viande OU végétarienne)Petit pain et beurreDessertBoîte de jus incluse pour les enfants🎟️ Tarif des billets :Adulte : 20 $Enfant : 12 $👉 Places limitées – maximum 200 personnes👉 Choix de sauce demandé à l’achat des billets🍷 Sur place ($) :Une variété de breuvages et collations sera offerte grâce à un système de coupons :Vin, bière, sangria, jus, punch, liqueurs, chipsCoupons vendus : 1 $ l’unité / 10$ pour 12 coupons / 20 $ pour 25 coupons🎁 Tirage de prix :Des billets de tirage seront également en vente tout au long de la soirée. Plusieurs beaux prix à gagner !👨👩👧👦 Une soirée pour toute la famille !Animation pour les enfants, musique d’ambiance, bar, tirages de prix, rires et bons souvenirs garantis !Nous avons hâte de vous y voir ! Ensemble, soutenons les projets de notre école dans la bonne humeur et autour d’un bon plat de spaghetti ! 🍽️