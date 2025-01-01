FONDATION DE L'ECOLE PRIMAIRE AHUNTSIC
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Notre mission

La Fondation de l'École primaire Ahuntsic soutient l'éducation des jeunes en offrant des ressources et des programmes enrichissants, tout en aidant les familles en difficulté, afin de garantir des chances égales de réussite pour tous les élèves.
Autres façons de nous soutenir
Campagne de financement café 2026
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Campagne de financement café 2026
Offrez-vous un bon café ☕ tout en soutenant les élèves de l’École primaire Ahuntsic. Chaque sac vendu aide la Fondation à financer du matériel éducatif, des activités spéciales et un milieu scolaire plus stimulant pour nos enfants.Que ce soit pour la maison, le bureau ou un cadeau 🎁, votre achat reste dans la communauté. Merci de participer et partager cette campagne de financement café. Vous contribuez concrètement à la vie scolaire de nos jeunes.Le café Umanita est un produit du Microtorréfacteur Barista spécialement créé pour les campagnes de financement. Les sacs de café sont de 500 grammes, peuvent être en grains ou moulus (filtre ou espresso) et afficheront le logo Umanita. Les notes de dégustation du café Umanita sont chocolatées et équilibrées, avec une torréfaction mi-noire.Les bénévoles de la Fondation livreront les sacs de café au courant du weekend seulement. Les commandes peuvent prendre jusqu'à 10 jours ouvrables pour être complétés en raison des délais de production et quantité minimale à atteindre. Les livraisons se feront exclusivement dans le quartier autour de l'École Ahuntsic. Si vous être situés à l'extérieur de ce territoire nous prendrons arrangement avec vous pour la remettre à votre enfant qui fréquente l'école, sinon un membre de la famille ou ami qui habite dans le quartier.
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Souper Spaghetti 2026 de la FONDATION DE L'ECOLE PRIMAIRE AHUNTSIC
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Souper Spaghetti 2026 de la FONDATION DE L'ECOLE PRIMAIRE AHUNTSIC
🎉 Souper spaghetti de la Fondation de l’école Ahuntsic – Édition 2026 🎉Venez célébrer la fin de l’année scolaire dans une ambiance chaleureuse et festive, tout en soutenant la Fondation de l’école Ahuntsic pour l’année 2026-2027 !📅 Date et heure :Vendredi 22 mai 2026, de 17h à 21h📍 Lieu :École Fernand-Séguin, Pavillon Julie-Payette10085, avenue Durham, Montréal (Ahuntsic)🍝 Menu (inclus dans le billet) :Assiette de pâtes (sauce à la viande OU végétarienne)Petit pain et beurreDessertBoîte de jus incluse pour les enfants🎟️ Tarif des billets :Adulte : 20 $Enfant : 12 $👉 Places limitées – maximum 200 personnes👉 Choix de sauce demandé à l’achat des billets🍷 Sur place ($) :Une variété de breuvages et collations sera offerte grâce à un système de coupons :Vin, bière, sangria, jus, punch, liqueurs, chipsCoupons vendus : 1 $ l’unité / 10$ pour 12 coupons / 20 $ pour 25 coupons🎁 Tirage de prix :Des billets de tirage seront également en vente tout au long de la soirée. Plusieurs beaux prix à gagner !👨‍👩‍👧‍👦 Une soirée pour toute la famille !Animation pour les enfants, musique d’ambiance, bar, tirages de prix, rires et bons souvenirs garantis !Nous avons hâte de vous y voir ! Ensemble, soutenons les projets de notre école dans la bonne humeur et autour d’un bon plat de spaghetti ! 🍽️
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Donner pour soutenir la Fondation de l'École primaire Ahuntsic
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Donner pour soutenir la Fondation de l'École primaire Ahuntsic
Aider aujourd'hui pour bâtir demain avec la Fondation de l'École primaire AhuntsicChaque don versé à la Fondation de l'École primaire Ahuntsic fait une réelle différence dans la vie de nos élèves. La mission de la fondation est de soutenir et enrichir l'expérience éducative des jeunes de notre communauté, en leur offrant des ressources et des opportunités essentielles à leur développement académique, personnel et social.Comment votre don sera utilisé- Soutien pédagogique et matériel éducatif : Les fonds permettent d’acheter du matériel pédagogique supplémentaire et de fournir des ressources qui facilitent l’apprentissage, rendant l’enseignement plus accessible et inclusif pour tous.- Programmes d’enrichissement : La fondation finance des projets et des ateliers qui développent les compétences créatives et techniques des élèves, les aidant à mieux se préparer pour leur avenir académique et professionnel.- Aide aux familles en difficulté : Un volet important de notre mission est de soutenir les familles qui font face à des défis économiques. Avec votre soutien, nous pouvons leur offrir l’aide nécessaire pour que chaque élève ait accès aux mêmes chances de réussite.Pourquoi votre soutien est essentiel :Dans un contexte où les ressources publiques ne suffisent pas toujours à répondre aux besoins de chaque élève, votre contribution est plus précieuse que jamais. Elle permet à la Fondation de l'École primaire Ahuntsic de combler les lacunes, d’élargir les horizons des élèves et de leur offrir des chances égales pour réussir. Chaque don, quel que soit son montant, contribue à construire un avenir meilleur pour nos jeunes et notre communauté.Ensemble, investissons dans l’avenir des enfants et faisons une différence dès aujourd'hui !
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