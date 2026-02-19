Fondation du Cégep de Rosemont

Boutique

Vente cactus et succulentes - Projet Argilos 2026

Le printemps est enfin là! 🌷Pour l’occasion, offrez-vous un cactus 🌵 ou une succulente 🌾 ou faites-en un joli cadeau pour la fête des Mères. En plus de faire plaisir, vous poserez un geste concret pour soutenir des étudiants du programme Histoire et civilisation.En juin prochain, 10 étudiants du Cégep participeront à la Mission archéologique gréco-canadienne d’Argilos, en collaboration avec l’Université de Montréal et le Collège Lionel-Groulx. Ils prendront part à des fouilles sur un site archéologique vieux de 2 600 ans, aux côtés d’étudiants universitaires.Cette vente de cactus et succulentes permettra de contribuer au financement de ce stage unique.*Tous les dons additionnels faits à la Fondation par ce formulaire seront entièrement remis pour soutenir les étudiants dans ce projet.