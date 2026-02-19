Fondation du Cégep de Rosemont

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Notre mission

La mission de la Fondation consiste à avoir un impact significatif dans la vie des étudiants en soutenant leurs projets et en les encourageant à persévérer et à s’engager dans leur parcours.
Événements
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Cérémonie 1 / 10h30 / Hommage aux finissantes et finissants 2025-2026
Événement
Cérémonie 1 / 10h30 / Hommage aux finissantes et finissants 2025-2026
juin 6, 10:30 - 12:00 PM UTC−4
6400 16e Avenue, Montréal, QC H1X 2S9, Canada
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Cérémonie 2 / 13h / Hommage aux finissantes et finissants 2025-2026
Événement
Cérémonie 2 / 13h / Hommage aux finissantes et finissants 2025-2026
juin 6, 1:00 - 2:30 PM UTC−4
6400 16e Avenue, Montréal, QC H1X 2S9, Canada
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Cérémonie 3 / 15h / Hommage aux finissantes et finissants 2025-2026
Événement
Cérémonie 3 / 15h / Hommage aux finissantes et finissants 2025-2026
juin 6, 3:00 - 4:30 PM UTC−4
6400 16e Avenue, Montréal, QC H1X 2S9, Canada
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Hommage aux finissantes et finissants 2025-2026
Événement
Hommage aux finissantes et finissants 2025-2026
juin 6, 12:00 - 11:59 PM UTC−4
6400 16e Avenue, Montréal, QC H1X 2S9, Canada
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Autres façons de nous soutenir
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Vente cactus et succulentes - Projet Argilos 2026
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Vente cactus et succulentes - Projet Argilos 2026
Le printemps est enfin là! 🌷Pour l’occasion, offrez-vous un cactus 🌵 ou une succulente 🌾 ou faites-en un joli cadeau pour la fête des Mères. En plus de faire plaisir, vous poserez un geste concret pour soutenir des étudiants du programme Histoire et civilisation.En juin prochain, 10 étudiants du Cégep participeront à la Mission archéologique gréco-canadienne d’Argilos, en collaboration avec l’Université de Montréal et le Collège Lionel-Groulx. Ils prendront part à des fouilles sur un site archéologique vieux de 2 600 ans, aux côtés d’étudiants universitaires.Cette vente de cactus et succulentes permettra de contribuer au financement de ce stage unique.*Tous les dons additionnels faits à la Fondation par ce formulaire seront entièrement remis pour soutenir les étudiants dans ce projet.
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Vente Écofil
Vente Écofil propose des articles choisis avec soin, utiles au quotidien et plus durables 🌱. Chaque achat remplace une consommation jetable par une option responsable.En achetant ici, vous soutenez directement la Fondation du Cégep de Rosemont : bourses d’études, projets pédagogiques et expériences comme les stages et missions à l’étranger pour nos étudiantes et étudiants.Merci de transformer un simple achat en réel soutien à leur parcours collégial.
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