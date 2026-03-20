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Fête des Pères X Phil Smoked Meat - 2026

Collaboration spéciale !À l'occasion de la Fête des Pères, la Fondation est fière de s'associer avec Phil Smoked Meat, un commerce local situé au coeur de notre quartier, pour vous offrir une opportunité délicieuse de soutenir nos projets !Le propriétaire de Phil Smoked Meat, père d'un élève de notre école, a généreusement accepté notre proposition de collaboration en bonifiant même notre pourcentage de remise. Pour chaque ensemble repas pour 4 personnes vendu via notre boutique en ligne, 32% du prix sera remis directement à la Fondation.Cette initiative nous permet non seulement d'amasser des fonds pour nos projets, mais aussi d'encourager un commerce de proximité tenu par un membre de notre communauté.Modalités :Date limite de commande : Mercredi 13 juin 2026Récupération : À partir du vendredi 15 juin à la boutique Phil Smoked Meat de Cap-RougeImportant : Apportez votre confirmation de commande lors de la récupérationProfitez de cette occasion pour gâter papa tout en contribuant aux projets de l'école. Un geste gourmand qui fait du bien à toute la communauté !Bonne dégustation ! 🌟Fondation École Marguerite d’Youville