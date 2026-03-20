Fondation École Marguerite d’Youville
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Notre mission

La Fondation École Marguerite d’Youville soutient des projets éducatifs pour enrichir l'expérience des élèves, en favorisant leur développement personnel et académique au sein de l'école Marguerite-D'Youville.
Événements passés
Événements passés
Aloha Disco
Événement
Aloha Disco
mars 20, 6:30 - 8:00 PM UTC−4
École primaire Marguerite D’Youville, 1473 Rue Provancher, Québec, QC G1Y 1S2, Canada
Ciné-pyjama du 14 novembre à MDY
Événement
Ciné-pyjama du 14 novembre à MDY
nov. 14, 6:30 - 7:30 PM UTC−5
1473 Rue Provancher, Québec, QC G1Y 1S2, Canada
Oktoberfest de la Fondation et So-Cho
Personnalisé
Oktoberfest de la Fondation et So-Cho
sept. 25, 1:00 AM - oct. 17, 11:59 PM UTC−4
811 Rte Jean-Gauvin, Québec, QC G1X, Canada
Fête de la rentrée MDY 2025
Événement
Fête de la rentrée MDY 2025
sept. 10, 4:00 - 7:00 PM UTC−4
1473 Rue Provancher, Québec, QC G1Y 1S2, Canada
Encan silencieux - Fête de la rentrée
Enchères
Encan silencieux - Fête de la rentrée
sept. 10, 7:00 PM UTC−4
École primaire Marguerite D’Youville, 1473 Rue Provancher, Québec, QC G1Y 1S2, Canada
Souper spaghetti des finissants MDY
Événement
Souper spaghetti des finissants MDY
mars 21, 6:00 - 9:00 PM UTC−4
1473 Rue Provancher, Québec, QC G1Y 1S2, Canada
Ciné-Pyjama du 22 novembre à MDY dès 18h30
Événement
Ciné-Pyjama du 22 novembre à MDY dès 18h30
nov. 22, 6:30 - 7:45 PM UTC−5
1473 Rue Provancher, Québec, QC G1Y 1S2, Canada
Fête de la rentrée MDY 2024
Événement
Fête de la rentrée MDY 2024
sept. 11, 4:00 - 7:30 PM UTC−4
1473 Rue Provancher, Québec, QC G1Y 1S2, Canada
Ciné pyjama à MDY à 19 h 2.0
Événement
Ciné pyjama à MDY à 19 h 2.0
mai 31, 7:00 - 8:00 PM UTC−4
1473 Rue Provancher, Québec, QC G1Y 1S2, Canada
Autres façons de nous soutenir
Dictée de la fondation 2026
Don
Dictée de la fondation 2026
1 452 $ de 5 000 $ objectif
Faire un don
Fêtes des Mères X Ciboulot
Boutique
Fêtes des Mères X Ciboulot
À l’occasion de la Fête des Mères, la Fondation de l’école Marguerite-d’Youville s’associe à Ciboulot pour vous proposer une offre gourmande et pratique pour toute la famille !Profitez d’une promotion exclusive de 4 repas sous-vide pour seulement 45 $, idéale pour simplifier vos repas tout en vous régalant. Et ce n’est pas tout : 25 % des ventes seront remis à la fondation de l’école, afin de soutenir les projets et activités destinés aux élèves.Vous avez jusqu’au 8 mai à 20h pour passer votre commande.La récupération des plats aura lieu le mercredi 13 mai dès 16h, au gymnase de l’école. Pour en préserver toute la fraîcheur, les repas peuvent également être congelés sans problème.Une belle façon de souligner la Fête des Mères tout en encourageant notre communauté. Merci pour votre soutien !
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Fête des Pères X Phil Smoked Meat - 2026
Boutique
Fête des Pères X Phil Smoked Meat - 2026
Collaboration spéciale !À l'occasion de la Fête des Pères, la Fondation est fière de s'associer avec Phil Smoked Meat, un commerce local situé au coeur de notre quartier, pour vous offrir une opportunité délicieuse de soutenir nos projets !Le propriétaire de Phil Smoked Meat, père d'un élève de notre école, a généreusement accepté notre proposition de collaboration en bonifiant même notre pourcentage de remise. Pour chaque ensemble repas pour 4 personnes vendu via notre boutique en ligne, 32% du prix sera remis directement à la Fondation.Cette initiative nous permet non seulement d'amasser des fonds pour nos projets, mais aussi d'encourager un commerce de proximité tenu par un membre de notre communauté.Modalités :Date limite de commande : Mercredi 13 juin 2026Récupération : À partir du vendredi 15 juin à la boutique Phil Smoked Meat de Cap-RougeImportant : Apportez votre confirmation de commande lors de la récupérationProfitez de cette occasion pour gâter papa tout en contribuant aux projets de l'école. Un geste gourmand qui fait du bien à toute la communauté !Bonne dégustation ! 🌟Fondation École Marguerite d’Youville
Voir le shop

Notre site web

https://margueriteyouville.cssdd.gouv.qc.ca/fondation/fondation

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