Fondation Maison l'Alcôve

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Notre mission

La Fondation Maison l'Alcôve amasse des fonds pour les personnes affrontant la dépendance, leur permettant de retrouver équilibre et espoir. Elle finance l'accès aux soins de la Maison l'Alcôve, assurant la pérennité de sa mission.
Événements passés
Événements passés
Le Méchant Mardi de Gars 2026
Événement
Le Méchant Mardi de Gars 2026
mars 31, 5:00 - 10:00 PM UTC−4
900 Rue Daniel - Johnson O, Saint-Hyacinthe, QC J2S 0K9, Canada
36e Tirage annuel
Loterie
36e Tirage annuel
déc. 1, 8:00 AM - janv. 31, 4:00 PM UTC−5
Rock N' Time 2025
Événement
Rock N' Time 2025
mai 28, 8:00 - 9:30 PM UTC−4
Au Centre des Arts Juliette-Lassonde
Autres façons de nous soutenir
Formulaire de don
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Grâce à votre soutien, la Maison l'Alcôve peut venir en aide aux personnes désireuses de se sortir de problèmes de dépendance à l'alcool, aux drogues, au jeu et aux écrans.Votre don nous permet d'aider ces personnes de différentes manières, soit :En les aidant financièrement à payer leur séjour en traitement ;En les recevant dans un bâtiment propre, avec des locaux adéquats à leurs besoins ; En leur offrant une chambre individuelle ; En étant à l'écoute de leurs proches le temps du séjour dans le but d'apporter un soutien adéquat à leur sortie. Merci de votre grande générosité !
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L'ascension du Kilimandjaro – Rock & William Pelletier pour la Fondation Maison l'Alcôve
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L'ascension du Kilimandjaro – Rock & William Pelletier pour la Fondation Maison l'Alcôve
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