Fondation Maison l'Alcôve

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Formulaire de don

Grâce à votre soutien, la Maison l'Alcôve peut venir en aide aux personnes désireuses de se sortir de problèmes de dépendance à l'alcool, aux drogues, au jeu et aux écrans.Votre don nous permet d'aider ces personnes de différentes manières, soit :En les aidant financièrement à payer leur séjour en traitement ;En les recevant dans un bâtiment propre, avec des locaux adéquats à leurs besoins ; En leur offrant une chambre individuelle ; En étant à l'écoute de leurs proches le temps du séjour dans le but d'apporter un soutien adéquat à leur sortie. Merci de votre grande générosité !