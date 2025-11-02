Fondation Maison Les Couleurs du Vent
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Notre mission

La Fondation Maison Les Couleurs du Vent soutient les personnes en situation de vulnérabilité en offrant des services d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement. Leur mission est de favoriser l'inclusion sociale et l'autonomie des individus dans le besoin.
Événements
Événements
Brunch du Club Amitié FADOQ de St-Méthode au profit de la Maison Les couleurs du vent
Événement
Brunch du Club Amitié FADOQ de St-Méthode au profit de la Maison Les couleurs du vent
mai 24, 8:30 - 12:30 PM UTC−4
47 Rue du Parc, Adstock, QC G0N 1S0, Canada
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Le Bal des lumières - par Loïc Rodrigue - au profit de la Fondation Maison Les couleurs du vent
Événement
Le Bal des lumières - par Loïc Rodrigue - au profit de la Fondation Maison Les couleurs du vent
juil. 11, 5:00 - 11:00 PM UTC−4
Édifice Bernardin-Hamann, 24, rue Principale Ouest, Adstock (secteur Saint-Méthode)
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Autres façons de nous soutenir
Faire un don ''À la mémoire de''
Don
Faire un don ''À la mémoire de''
Un don in memoriam est un moyen significatif de rendre hommage à la mémoire d'un être cher tout en contribuant à une cause qui lui tenait à cœur. Ces dons spéciaux permettent de créer un héritage durable et d'apporter un soutien concret à des organisations qui œuvrent pour le bien-être des autres.Qu'est-ce qu'un don in memoriam?Un don in memoriam est une contribution financière faite en mémoire d'une personne décédée. Plutôt que d'envoyer des fleurs ou des cadeaux, les proches peuvent choisir de rediriger leur énergie vers un don qui honore la vie de l'être cher et soutient une cause significative.Pourquoi choisir un don in memoriam?Les dons in memoriam offrent une opportunité unique de créer un impact positif tout en célébrant la vie de l'être cher. En dirigeant ces dons vers des organisations qui partagent les valeurs et les passions de la personne décédée, vous contribuez à perpétuer son héritage d'une manière significative et durable.Notre Cause En choisissant de faire un don in memoriam à 'Les Couleurs du Vent', vous soutenez notre mission d'offrir un espace de compassion, de dignité et de réconfort aux individus en fin de vie ainsi qu'à leurs familles. Chaque don contribue à créer un environnement chaleureux où l'amour perdure et où les derniers moments sont vécus avec respect et soutien.Nous vous remercions de considérer un don in memoriam comme une option significative pour honorer la vie de vos proches tout en soutenant notre mission.
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Achat d'un ''Virevent'' de 10 cm
Adhésion
Achat d'un ''Virevent'' de 10 cm
Par l'achat d'un de nos virevents, vous soutenez notre belle mission et contribuez à la pérennité des soins offerts gratuitement aux résidents de la MRC des Appalaches. Le virevent de 10 cm sera sera à votre nom et apposé sur notre magnifique mur ''Sérénité'' qui est situé dans l'entrée principale de la Maison de fin de vie Les couleurs du vent.Votre virevent sera apposé pour une durée de 5 ans avec un engagement de don d'un montant initial de 1000$ et d'un montant de 250$ annuel pour les 4 années suivantes pour un total de 2000$. Vous serez contacté annuellement pour renouveler votre paiement. À propos du mur ''Sérénité'' Notre magnifique mur qui orne le hall d'entrée de la maison est en fait une œuvre géante peinte à la main par l'artiste locale Martine Cloutier, représentant un champ de grains oscillants aux grés des vents d'automne devant un paysage aux couleurs chaleureuses et accueillantes. Cette toile permanente qui est à la fois autant apaisante qu'elle vous fait vibrer d'émotions a été peinte sur un media métallique qui permet d'y apposer nos virevents magnétiques.
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CADEAU FÊTE DES PÈRES - au profit de la Fondation Maison Les couleurs du vent collaboration avec Samantha Poulin et A Spice Affair
Boutique
CADEAU FÊTE DES PÈRES - au profit de la Fondation Maison Les couleurs du vent collaboration avec Samantha Poulin et A Spice Affair
Offrez un cadeau qui a du sens pour la fête des Pères 💙🔥Cette année, à l’occasion de la fête des Pères le 15 juin, offrez à papa un cadeau utile, savoureux… et porteur de sens.Du 30 avril au 24 mai, procurez-vous notre boîtier d’épices BBQ exclusif au coût de 35 $. Pour chaque boîtier vendu, 10 $ seront remis à Maison Les Couleurs du Vent afin de soutenir sa mission essentielle.** Les coffrets seront disponible dans la semaine du 8 juin. Vous serez contacté et pourrez passer récupérer votre boitier directement à la Maison Les couleurs du vent. Notre maison à tousMaison Les Couleurs du Vent offre un milieu chaleureux, humain et apaisant aux personnes en fin de vie ainsi qu’à leurs proches. C’est un lieu d’accueil, d’accompagnement et de sérénité, où chaque moment compte.En achetant ce boîtier, vous posez un geste concret :vous gâtez un père important dans votre vievous soutenez des familles vivant des moments précieuxvous contribuez à préserver des soins empreints de dignité et de compassionUne collaboration locale inspiranteCette campagne est réalisée grâce à la précieuse collaboration de Samantha Poulin et de A Spice Affair.Parce que les pères méritent d’être célébrés.Parce que chaque famille mérite d’être accompagnée. Parce qu’un simple achat peut faire une vraie différence.Commandez avant le 24 mai.
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https://www.lescouleursduvent.org/

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