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CADEAU FÊTE DES PÈRES - au profit de la Fondation Maison Les couleurs du vent collaboration avec Samantha Poulin et A Spice Affair

Offrez un cadeau qui a du sens pour la fête des Pères 💙🔥Cette année, à l’occasion de la fête des Pères le 15 juin, offrez à papa un cadeau utile, savoureux… et porteur de sens.Du 30 avril au 24 mai, procurez-vous notre boîtier d’épices BBQ exclusif au coût de 35 $. Pour chaque boîtier vendu, 10 $ seront remis à Maison Les Couleurs du Vent afin de soutenir sa mission essentielle.** Les coffrets seront disponible dans la semaine du 8 juin. Vous serez contacté et pourrez passer récupérer votre boitier directement à la Maison Les couleurs du vent. Notre maison à tousMaison Les Couleurs du Vent offre un milieu chaleureux, humain et apaisant aux personnes en fin de vie ainsi qu’à leurs proches. C’est un lieu d’accueil, d’accompagnement et de sérénité, où chaque moment compte.En achetant ce boîtier, vous posez un geste concret :vous gâtez un père important dans votre vievous soutenez des familles vivant des moments précieuxvous contribuez à préserver des soins empreints de dignité et de compassionUne collaboration locale inspiranteCette campagne est réalisée grâce à la précieuse collaboration de Samantha Poulin et de A Spice Affair.Parce que les pères méritent d’être célébrés.Parce que chaque famille mérite d’être accompagnée. Parce qu’un simple achat peut faire une vraie différence.Commandez avant le 24 mai.