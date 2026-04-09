La Fondation Mérici Collégial Privé soutient les étudiants en leur offrant des ressources essentielles pour leur réussite scolaire et leur épanouissement, tout en favorisant des initiatives communautaires et des événements enrichissants.
Événements passés
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Événement
Destination Gourmande 2026
avr. 9, 5:30 - 9:30 PM UTC−4
755 Grande Allée O, Québec, QC G1S 1C1, Canada
Enchères
Encan silencieux de Destination gourmande
avr. 9, 8:40 PM UTC−4
755 Grande Allée O, Québec, QC G1S 1C1, Canada
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