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Bal de MTL- 2026
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oct. 23, 6:00 PM - oct. 24, 1:00 AM UTC−4
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Donnez pour protéger votre histoire d’amour avec les vestiges de Montréal.Faites-un don dès aujourd’hui et profitez-en pour partager avec nous votre plus récent coup de cœur à Pointe-à-Callière. Quel a été le début de votre histoire d’amour avec le MuséeAvis à nos donateursLa Fondation Pointe-à-Callière utilise Zeffy. Contrairement aux autres plateformes, Zeffy permet que 100 % de votre don soit versé à la Fondation, sans frais de transaction. En contrepartie, la plateforme vous offre la possibilité d’ajouter une contribution volontaire pour le maintien de ses services. Si vous ne souhaitez pas y participer, veuillez choisir AUTRE dans la section «Récapitulatif» de votre commande, puis inscrire 0 $. N'hésitez pas à communiquer avec la Fondation Pointe-à-Callière pour toute question à ce sujet.
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Un monde de possibilités pour tous les jeunesContribuez au développement de Pointe-à-Callière autrement et participez à faire de Pointe-à-Callière un Musée encore plus accessible, ouvert et inclusif !Qu'est-ce que Pointe-à-Callière autrement ? Pointe-à-Callière autrement est un programme de médiation sensible développé dans le but de faciliter l'accès et la visite au Musée pour les jeunes ayant des besoins particuliers - par exemple, un jeune avec handicap physique ou intellectuel, un enfant avec trouble du spectre de l’autisme ou trouble du développement. Votre appui permettra de réaliser les premières étapes de ce programme : • Développer des outils pour les parents de jeunes à besoins particuliers souhaitant visiter Pointe-à-Callière;• Offrir des formations aux guides et au personnel de l’accueil du Musée; • Élaborer de nouvelles activités répondant aux besoins spécifiques des jeunes touchés par le programme.Merci de nous aider à concrétiser cette initiative porteuse qui aura un effet positif sur le bien-être global des jeunes et de leur famille !Avis à nos donateursLa Fondation Pointe-à-Callière utilise Zeffy. Contrairement aux autres plateformes, Zeffy permet que 100 % de votre don soit versé à la Fondation, sans frais de transaction. En contrepartie, la plateforme vous offre la possibilité d’ajouter une contribution volontaire pour le maintien de ses services. Si vous ne souhaitez pas y participer, veuillez choisir AUTRE dans la section «Récapitulatif» de votre commande, puis inscrire 0 $. N'hésitez pas à communiquer avec la Fondation Pointe-à-Callière pour toute question à ce sujet.
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LE DON PERSONNELEn donnant à Pointe-à-Callière, vous permettez au Musée de poursuivre son développement, vous posez un geste de confiance et vous encouragez les équipes à continuer leur travail. Finalement, vous assurez aux générations actuelles et futures la préservation et l’accès à ce site unique. Votre soutien a un impact tangible. Merci !Avis à nos donatrices et donateursLa Fondation Pointe-à-Callière utilise Zeffy. Contrairement aux autres plateformes, Zeffy permet que 100 % de votre don soit versé à la Fondation, sans frais de transaction. En contrepartie, la plateforme vous offre la possibilité d’ajouter une contribution volontaire pour le maintien de ses services. Si vous ne souhaitez pas y participer, veuillez choisir AUTRE dans la section «Récapitulatif» de votre commande, puis inscrire 0 $. N'hésitez pas à communiquer avec la Fondation Pointe-à-Callière pour toute question à ce sujet.
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