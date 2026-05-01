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« La Clé pour Moi » s’est donnée pour mission, en offrant du logement social, sous forme d’appartements individuels adaptés, avec des services d’assistance personnelle sur place et en organisant des activités connexes pour promouvoir sa mission, de:● favoriser l’autonomie et l’inclusion sociale d’adultes autistes semi-autonomes, sans déficience intellectuelle;● prévenir la pauvreté chez ceux-ci;● soutenir leur développement et leur bien-être. « La Clé pour Moi » veut soulager des conditions associées à une déficience chez les adultes vivants avec le trouble du spectre de l’autisme, en:● fournissant des logements résidentiels spécialement adaptés et du soutien;● mettant à la disposition des résidents du personnel qualifié et en fournissant des services spécialisés afin de favoriser leur autonomie et les appuyer dans leurs activités quotidiennes;● fournissant des services de counseling en gestion des aptitudes à la vie quotidienne et d’autres services de soutien afin qu’ils deviennent et demeurent plus autonomes au sein de la collectivité;● offrant des ateliers de sensibilisation et des programmes récréatifs afin d'appuyer le mieux-être physique, mental et émotif ainsi que briser leur isolement.