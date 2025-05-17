La Dorade

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Notre mission

La Dorade crée des événements de danse inclusifs et sécurisés, promouvant le respect et la diversité. Avec une ambiance électrisante, elle offre un espace où chacun peut vibrer et se sentir en sécurité, loin de toute forme de discrimination.
Événements
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⋆˙⟡ La Dorade - Hors Série n°1 - 5 juin 2026 ⟡˙⋆
Événement
⋆˙⟡ La Dorade - Hors Série n°1 - 5 juin 2026 ⟡˙⋆
juin 5, 10:30 PM - juin 6, 3:00 AM UTC−4
1603 Rue Ontario E, Montréal, QC H2L 1S5, Canada
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