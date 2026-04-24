La Fabrique De La Paroisse De Saint-Éleuthere

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Capitation 2026-2027

Votre contribution à la campagne de financement « Capitation » soutient directement la vie pastorale de la Paroisse Saint-Éleuthère : célébrations, accompagnement spirituel et entretien des lieux où notre communauté se rassemble.La contribution annuelle suggérée par le diocèse est de 60.00$ par adulte majeur.En donnant selon vos moyens, vous aidez la Fabrique à poursuivre sa mission de foi, de soutien et d’accueil pour toutes les personnes qui franchissent nos portes. Merci de remplir ce formulaire avec soin afin que nous puissions bien gérer votre don.