La Fabrique De La Paroisse De Saint-Éleuthere

Offrandes de messes et Lampions
Vos offrandes de messes pour une personne défunte (25$) et l'achat de lampions (5$) soutiennent la mission pastorale de la paroisse Saint‑Éleuthère et portent vos intentions de prière au cœur de notre communauté.En demandant une messe ou en allumant un lampion, vous confiez au Seigneur une personne, une action de grâce ou une situation particulière. Chaque intention est célébrée avec respect lors de nos liturgies et contribue à maintenir une église accueillante pour tous.