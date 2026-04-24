La Fabrique De La Paroisse De Saint-Éleuthere

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Notre mission

La Fabrique De La Paroisse De Saint-Eleuthère soutient la communauté en offrant des services spirituels, éducatifs et sociaux, favorisant le bien-être et l'engagement des membres au sein de la paroisse.
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avr. 24 - déc. 24 | 9 dates et heures
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Offrandes de messes et Lampions
Vos offrandes de messes pour une personne défunte (25$) et l'achat de lampions (5$) soutiennent la mission pastorale de la paroisse Saint‑Éleuthère et portent vos intentions de prière au cœur de notre communauté.En demandant une messe ou en allumant un lampion, vous confiez au Seigneur une personne, une action de grâce ou une situation particulière. Chaque intention est célébrée avec respect lors de nos liturgies et contribue à maintenir une église accueillante pour tous.
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Capitation 2026-2027
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Capitation 2026-2027
Votre contribution à la campagne de financement « Capitation » soutient directement la vie pastorale de la Paroisse Saint-Éleuthère : célébrations, accompagnement spirituel et entretien des lieux où notre communauté se rassemble.La contribution annuelle suggérée par le diocèse est de 60.00$ par adulte majeur.En donnant selon vos moyens, vous aidez la Fabrique à poursuivre sa mission de foi, de soutien et d’accueil pour toutes les personnes qui franchissent nos portes. Merci de remplir ce formulaire avec soin afin que nous puissions bien gérer votre don.
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