La Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge

Campagne de Financement 2026 (CVA/Dîme)
En 2026, Ouvrons de nouveaux horizons !Votre don soutient directement la vie de notre paroisse :La rassemblement de notre communauté pour les messes dominicales et autres célébrations durant l'annéeLes parcours catéchétiques qui offrent un cheminement adapté à tous les âges (enfants, adolescents, adultes) afin d'approfondir la foi et se préparer aux sacrements (baptême, eucharistie, confirmation)L'accompagnement des familles, les visites aux malades, les activités pastorales et patrimoniales L'entretien et l'administration de notre paroisseVotre générosité est un soutien concret à la poursuite de la mission de notre communauté chrétienne : ACCUEILLIR, CÉLÉBRER, SERVIR ! MERCI !!