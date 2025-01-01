Don

Votre Don - Notre Église

🌟 Ouvrons de nouveaux horizons ! 🌟À La Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge nous savons que le changement commence avec des gens comme vous. Chaque dollar, chaque acte de gentillesse et chaque moment de votre temps nous rapproche de la réalisation de notre mission. Ensemble, nous pouvons élargir nos horizons, créer un monde plus lumineux et plus compatissant pour tous. Soyons le changement !Comment vous pouvez contribuer à notre mission :Faire un don : Chaque dollar compte afin de nous aider à rencontrer notre objectif de 350,000 $ pour 2026. Contribuez maintenant pour nous aider à atteindre notre objectif de gestion matérielle et financière assuré par le conseil de l'assemblée de fabrique. Cette gestion inclut l'entretien des bâtiments, (réparations, chauffage, électricité..) la comptabilité financière, les salaires ainsi que l'administration financière de la pastorale (baptêmes, mariages, funérailles et formation chrétienne) . Partager : Partagez notre campagne avec vos amis, votre famille et sur les médias sociaux. Votre soutien peut amplifier notre impact. Merci de soutenir notre mission. Votre soutien est inestimable.