Portés par le caractère rassembleur et patrimonial des arts traditionnels du Québec, La R'voyure est un groupe d’artistes spécialisés en danse traditionnelle qui a pour but d’actualiser la pratique et d’en faire évoluer les perceptions.
Événements passés
Événements passés
Événement
Les manteaux su' l'lit pis les bottes dans l'bain - 11e édition
févr. 28, 7:00 - 11:00 PM UTC−5
417 Rue Berri, Montréal, QC H2Y 3E1
Événement
Les manteaux su' l'lit pis les bottes dans l'bain - 10e édition
févr. 22, 7:00 - 11:00 PM UTC−5
5959 Bd Monk, Montréal, QC H4E 3H5, Canada
Événement
Les manteaux su' l'lit pis les bottes dans l'bain - 9e édition
févr. 24, 7:00 - 11:00 PM UTC−5
5959 Bd Monk, Montréal, QC H4E 3H5, Canada
Événement
Les manteaux su' l'lit pis les bottes dans l'bain - 8e édition