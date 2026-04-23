L'Avant-Garde En Santé Mentale

Ici, nous croyons que la santé mentale concerne tout le monde. Nous misons sur le partage, l’écoute et l’entraide pour créer des espaces d’échange et de réflexion, et bâtir ensemble une communauté plus solidaire, centrée sur l’expérience humaine.
Événements passés
Événements passés
Événement
Les inégalités sociales de santé : Quels sont nos leviers pour les réduire?
avr. 23, 6:00 - 8:00 PM UTC−4
462 Rue Saint-Paul, La Prairie, QC J5R 2R5, Canada
Événement
Comprendre et agir face à l’itinérance avec Annie Archambault
avr. 7, 6:30 PM - avr. 20, 8:00 PM UTC−4
462 Rue Saint-Paul, La Prairie, QC J5R 2R5, Canada
Événement
Atelier « Traverser le deuil » Parcours en 5 rencontres pour apprivoiser l’absence et retrouver un souffle de vie
avr. 16, 1:30 - 3:00 PM UTC−4
462 Rue Saint-Paul, La Prairie, QC J5R 2R5, Canada
Événement
Comprendre et agir face à l’itinérance avec Annie Archambault
mars 12, 6:30 - 8:00 PM UTC−4
462 Rue Saint-Paul, La Prairie, QC J5R 2R5, Canada
Événement
Travail et santé mentale
janv. 21, 6:00 PM - janv. 22, 8:00 PM UTC−5
Événement
Le deuil au coeur des fêtes
déc. 10, 6:00 - 8:00 PM UTC−5
94 Rue St André, Saint-Rémi, QC J0L 2L0, Canada
Événement
Conférence : Mieux comprendre le sommeil pour mieux dormir
nov. 6, 6:30 PM - nov. 14, 8:00 PM UTC−5
462 Rue Saint-Paul, La Prairie, QC J5R 2R5, Canada
Événement
L'Avant-garde présente : Au delà des antidépresseurs avec Jean-Yves Dionne
nov. 7, 6:30 - 8:00 PM UTC−5
120 Chem. de Saint-Jean, La Prairie, QC J5R 2J6, Canada
Événement
L'Avant-garde présente : Au-delà de la santé mentale avec David Castrillon
oct. 10, 6:30 - 8:00 PM UTC−4
120 Chem. de Saint-Jean, La Prairie, QC J5R 2J6, Canada