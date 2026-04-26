LES AMIS DE LA BELLE CHAPELLE
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Notre mission

Les Amis de la Belle Chapelle soutiennent la musique classique en organisant des concerts et des événements culturels, favorisant l'accès à l'art et la promotion de jeunes talents dans un cadre chaleureux et accueillant.
Événements passés
Événements passés
Du Classique au jazz - Emmanuel Laforest
Événement
Du Classique au jazz - Emmanuel Laforest
avr. 26, 2:00 - 4:00 PM UTC−4
500 Rue Murray, Sherbrooke, QC J1G 2K6, Canada
Nino Rota et la clarinette
Événement
Nino Rota et la clarinette
mars 15, 2:00 - 4:00 PM UTC−4
500 Rue Murray, Sherbrooke, QC J1G 2K6, Canada
Carte blanche au pianiste Tristan Longval-Gagné
Événement
Carte blanche au pianiste Tristan Longval-Gagné
févr. 15, 2:00 - 4:00 PM UTC−5
500 Rue Murray, Sherbrooke, QC J1G 2K6, Canada
Concert de Noël avec les "Eight Misbehavin"
Événement
Concert de Noël avec les "Eight Misbehavin"
déc. 7, 2:00 - 4:00 PM UTC−5
500 Rue Murray, Sherbrooke, QC J1G 2K6, Canada
Élans romantiques: de l'Ombre à la Lumière
Événement
Élans romantiques: de l'Ombre à la Lumière
nov. 30, 2:00 - 4:00 PM UTC−5
500 Rue Murray, Sherbrooke, QC J1G 2K6, Canada
2025-10-26 Les Étoiles du Concours de Musique du Canada (CMC)
Événement
2025-10-26 Les Étoiles du Concours de Musique du Canada (CMC)
oct. 26, 2:00 - 4:00 PM UTC−4
500 Rue Murray, Sherbrooke, QC J1G 2K6, Canada
2025-04-27 Carnet de voyage
Événement
2025-04-27 Carnet de voyage
avr. 27, 2:00 - 3:45 PM UTC−4
500 Rue Murray, Sherbrooke, QC J1G 2K6, Canada
2025-03-09 Le violon selon Jean-Sébastien Bach
Événement
2025-03-09 Le violon selon Jean-Sébastien Bach
mars 9, 2:00 - 3:45 PM UTC−4
2025-02-09 Aux deux hémisphères - violoncelle et piano
Événement
2025-02-09 Aux deux hémisphères - violoncelle et piano
févr. 9, 2:00 - 3:40 PM UTC−5
500 Rue Murray, Sherbrooke, QC J1G 2K6, Canada
2025-01-19 Voix du hautbois
Événement
2025-01-19 Voix du hautbois
janv. 19, 2:00 - 3:40 PM UTC−5
500 Rue Murray, Sherbrooke, QC J1G 2K6, Canada

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