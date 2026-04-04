Les productions Borée
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Notre mission
Les Productions Borée soutiennent et promeuvent la scène musicale émergente en organisant des événements et des performances innovantes, favorisant l'accès à la culture et l'épanouissement des artistes locaux.
Événements passés
Événements passés
Événement
NOKTURN.3
avr. 3, 10:00 PM - avr. 4, 3:00 AM UTC−4
110 Rue Price O, Chicoutimi, QC G7J 1G8, Canada
Événement
NOKTURN.3.PORTE 20$
avr. 3, 10:00 PM - avr. 4, 3:00 AM UTC−4
110 Rue Price O, Chicoutimi, QC G7J 1G8, Canada
Notre site web
https://productionboree.org/
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