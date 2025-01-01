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Biscuit Sourire 2026

🥳Préparez-vous...les Biscuits Sourire arrivent à grands pas! Du 27 avril au 3 mai, rendez-vous à la maison des jeunes L'Exit de Waterloo ou au Tim Hortons pour récupérer votre commande de Biscuits Sourire. 100 % des dons seront remis à L'Exit de Waterloo afin de soutenir et d'accompagner les jeunes de notre communauté.Précommandez dès maintenant vos boîtes!Chaque boîte contient: 6,12 ou 24 biscuitsPrix: 12$, 24$ ou 48$ par boîte (soit 2$ par biscuit🍪)Cueillette: Au Tim Hortons, 5 rue Nord, Waterloo, J0E 2N0À la MDJ L'Exit, 350 rue Waterloo, Waterloo, J0E 2N0Livraison: pour toute demande spéciale veillez nous contacter au 450-539-4578. Une délicieuse façon de faire plaisir autour de vous tout en faisant une réelle différence dans la vie des adolescents! Merci de contribuer aux sourires des jeunes. 🫶