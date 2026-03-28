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Notre mission
LYNX soutient les athlètes de la région en leur offrant des ressources et des opportunités pour exceller dans leur sport. Leur mission est de promouvoir le développement sportif et communautaire à travers des événements et des initiatives locales.
Événements passés
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Loterie
Financement Championnats nationaux Calgary
mars 27, 8:30 - 9:00 PM UTC−4
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