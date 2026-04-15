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Notre mission
M361 favorise les liens sociaux en organisant des événements qui connectent, mobilisent et rassemblent les individus pour célébrer et nourrir des projets communs, renforçant ainsi la communauté et l'engagement social.
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Événement
RENDEZ-VOUS 100° 2026 | Connecter, mobiliser, rallier
avr. 15, 9:30 - 5:30 PM UTC−4
Chem. de l'Île-Saint-Quentin, Trois-Rivières, QC G8T 4B7, Canada
Notre site web
https://www.m361.ca/
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