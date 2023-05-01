Maison de la Foi
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Maison de la Foi
Notre mission
La Maison de la Foi crée des ponts d'amitié au sein de la communauté de la paroisse Sainte-Anne, en offrant des programmes qui favorisent la rencontre et l'engagement, tout en assurant sa pérennité et en maintenant des traditions locales.
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Événement
Pizzathon 2023
mai 1, 5:00 - 6:30 PM UTC−4
80 Rue Lajoie N, Joliette, QC J6E 5K3, Canada
Notre site web
https://maisondelafoi.org/
Coordonnées
[email protected]
Réalisé avec