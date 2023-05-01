Maison de la Foi
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Maison de la Foi

Notre mission

La Maison de la Foi crée des ponts d'amitié au sein de la communauté de la paroisse Sainte-Anne, en offrant des programmes qui favorisent la rencontre et l'engagement, tout en assurant sa pérennité et en maintenant des traditions locales.
Événements passés
Événements passés
Pizzathon 2023
Événement
Pizzathon 2023
mai 1, 5:00 - 6:30 PM UTC−4
80 Rue Lajoie N, Joliette, QC J6E 5K3, Canada

Notre site web

https://maisondelafoi.org/

Coordonnées

[email protected]
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