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Soutenez Matapédia Jonction Pôle et devenez un acteur et une actrice moteur au développement de la Gare de Matapédia - Pôle artistique et communautairePour sa première campagne d'adhésion 2026, Matapédia Jonction Pôle offre un tarif harmonisé de 10$ par personne. Il est toujours possible de faire une contribution supplémentaire en ajoutant un don.Être membre de Matapédia Jonction Pôle, c’est contribuer directement à la diffusion de l’art au cœur de la région et appuyer la présentation d’expositions et d’événements des plus novateurs, dans un lieu patrimonial inspirant, au cœur de la Gaspésie.Fondé en 2025 par trois artistes – Maryse Goudreau, Pierre D’Amours et Pierre Durette - et une historienne de l’art – Caroline Andrieux, Matapédia Jonction Pôle est un jeune organisme à but non lucratif qui soutient les artistes en arts visuels dans leur création et les aide à produire et à diffuser leurs œuvres auprès d’un large public. Dirigé par une double structure qui marche de concert sur une base régulière, l’organisme fonctionne harmonieusement entre une équipe dédiée au quotidien et un conseil d'administration. Cependant, les membres actifs constituent une troisième entité qui, en assemblée générale annuelle, a le pouvoir souverain de coopter les administrateurs qui leur sont proposés. Instance décisionnelle ultime, cette entité est la réelle protectrice garante de la démocratie au sein de toute association recevant des fonds publics.