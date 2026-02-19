Mérule Québec informe, sensibilise et accompagne le public en lien avec la problématique de la mérule au Québec. Nous avons pour mission de représenter et accompagner les individus dont la résidence est aux prises avec la mérule pleureuse.
Événements passés
Événements passés
Événement
Plus d’une décennie de démarches politiques pour protéger les bâtiments québécois de la mérule pleureuse
févr. 19, 11:00 - 12:00 PM UTC−5
Événement
L'humidité du bâtiment
févr. 12, 12:00 - 1:00 PM UTC−5
Événement
Le flair du chien pour détecter la mérule pleureuse
févr. 3, 10:00 - 11:00 AM UTC−5
Événement
L'inspecteur en bâtiment et la mérule pleureuse
mars 13, 1:30 - 2:30 PM UTC−4
Événement
Un partage inspirant d’initiatives Québec-France-Belgique à propos de la mérule pleureuse
févr. 25, 9:00 - 10:30 AM UTC−5
Événement
Réhabiliter un vide sanitaire pour prévenir l'apparition de la mérule pleureuse
févr. 12, 1:00 - 2:00 PM UTC−5
Événement
Dîner-causerie des membres en compagnie des administrateurs
févr. 6, 12:00 - 1:00 PM UTC−5
Événement
AGA 2024
juin 5, 7:00 - 9:00 PM UTC−4
Événement
Témoignage: Une année mémorable
févr. 28, 12:00 PM - mars 4, 1:00 PM UTC−5
Événement
Introduction à la norme BNQ sur la mérule pleureuse
févr. 19, 1:00 - 2:00 PM UTC−5
Événement
Le traitement curatif de la mérule pleureuse par air chaud: une technique émergente en France
févr. 15, 1:00 - 3:00 PM UTC−5
Événement
Portraits environnementaux des bâtiments contaminés
févr. 28, 7:30 - 8:30 PM UTC−5
Événement
Les principaux mythes sur la mérule pleureuse
févr. 22, 1:30 - 3:00 AM UTC−5
Événement
Atelier finance pour les membre de Mérule pleureuse Québec
févr. 21, 7:30 - 9:00 PM UTC−5
Événement
Étude sur les effets de la propagation de la mérule dans le bois
févr. 15, 11:00 - 12:00 PM UTC−5
Événement
Outil d'aide à la prise de décision juridique en lien avec la mérule pleureuse