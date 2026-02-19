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Notre mission

Mérule Québec informe, sensibilise et accompagne le public en lien avec la problématique de la mérule au Québec. Nous avons pour mission de représenter et accompagner les individus dont la résidence est aux prises avec la mérule pleureuse.
Événements passés
Événements passés
Plus d’une décennie de démarches politiques pour protéger les bâtiments québécois de la mérule pleureuse
Événement
Plus d’une décennie de démarches politiques pour protéger les bâtiments québécois de la mérule pleureuse
févr. 19, 11:00 - 12:00 PM UTC−5
L'humidité du bâtiment
Événement
L'humidité du bâtiment
févr. 12, 12:00 - 1:00 PM UTC−5
Le flair du chien pour détecter la mérule pleureuse
Événement
Le flair du chien pour détecter la mérule pleureuse
févr. 3, 10:00 - 11:00 AM UTC−5
L'inspecteur en bâtiment et la mérule pleureuse
Événement
L'inspecteur en bâtiment et la mérule pleureuse
mars 13, 1:30 - 2:30 PM UTC−4
Un partage inspirant d’initiatives Québec-France-Belgique à propos de la mérule pleureuse
Événement
Un partage inspirant d’initiatives Québec-France-Belgique à propos de la mérule pleureuse
févr. 25, 9:00 - 10:30 AM UTC−5
Réhabiliter un vide sanitaire pour prévenir l'apparition de la mérule pleureuse
Événement
Réhabiliter un vide sanitaire pour prévenir l'apparition de la mérule pleureuse
févr. 12, 1:00 - 2:00 PM UTC−5
Dîner-causerie des membres en compagnie des administrateurs
Événement
Dîner-causerie des membres en compagnie des administrateurs
févr. 6, 12:00 - 1:00 PM UTC−5
AGA 2024
Événement
AGA 2024
juin 5, 7:00 - 9:00 PM UTC−4
Témoignage: Une année mémorable
Événement
Témoignage: Une année mémorable
févr. 28, 12:00 PM - mars 4, 1:00 PM UTC−5
Introduction à la norme BNQ sur la mérule pleureuse
Événement
Introduction à la norme BNQ sur la mérule pleureuse
févr. 19, 1:00 - 2:00 PM UTC−5
Le traitement curatif de la mérule pleureuse par air chaud: une technique émergente en France
Événement
Le traitement curatif de la mérule pleureuse par air chaud: une technique émergente en France
févr. 15, 1:00 - 3:00 PM UTC−5
Événement
Portraits environnementaux des bâtiments contaminés
févr. 28, 7:30 - 8:30 PM UTC−5
Événement
Les principaux mythes sur la mérule pleureuse
févr. 22, 1:30 - 3:00 AM UTC−5
Événement
Atelier finance pour les membre de Mérule pleureuse Québec
févr. 21, 7:30 - 9:00 PM UTC−5
Événement
Étude sur les effets de la propagation de la mérule dans le bois
févr. 15, 11:00 - 12:00 PM UTC−5
Événement
Outil d'aide à la prise de décision juridique en lien avec la mérule pleureuse
févr. 9, 12:00 - 1:00 AM UTC−5
Événement
Dîner-causerie
févr. 3, 12:00 - 1:00 AM UTC−5

Notre site web

https://merulequebec.ca/

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