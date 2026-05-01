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Non-Dîner 2025

Merci de contribuer à notre Non-Dîner annuel!Pourquoi un non-dîner ? Parce que notre mission est de mettre de la nourriture sur la table de ceux et celles qui n’en ont pas. En participant à ce dîner-bénéfice qui n’aura jamais lieu, vous contribuez directement à faire la différence puisque votre don est utilisé dans sa totalité à la réalisation de notre mission. Ainsi, nous maximisons notre impact dans notre communauté.Moisson Québec est un organisme soutenu par sa communauté. En effet, plus de 75% de nos revenus proviennent de dons ou d’activités de financement. Les dons en argent sont essentiels pour assurer le transport et la manutention des 5 millions de kilos de denrées reçus chaque année et le service aux organismes, qui nourrissent 82 000 personnes chaque mois. Il n’y a pas de petit don! Pour chaque dollar, nous redistribuons 5 repas dans notre réseau. L’insécurité alimentaire peut frapper à tout moment les gens qui nous entourent, en particulier pendant la période d’incertitude que nous traversons. Personne n’est à l’abri d’une condition socioéconomique difficile. Ensemble, nourrissons l’espoir!