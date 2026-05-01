Moisson Québec

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Notre mission

Moisson Québec lutte contre l'insécurité alimentaire en redistribuant des denrées aux personnes dans le besoin, favorisant la solidarité et l'entraide au sein de la communauté québécoise.
Événements passés
Événements passés
Salon Auto Sport Québec 2026
Événement
Salon Auto Sport Québec 2026
mai 1, 2:00 PM - mai 3, 5:00 PM UTC−4
2005 Rue de l'Exposition, Québec, QC G1L 0B7, Canada
Événement
Denrée rare 2026
mai 1, 6:30 - 10:30 PM UTC−4
972 Rue Saint-Jean 7e étage, Québec, QC G1R 1R5, Canada
Événement
Journée Ensemble pour notre provision collective 2026
avr. 30, 8:30 - 9:30 AM UTC−4
999 Av. De Rochebelle, Québec, QC G1V 0J6, Canada
Journée nationale des cuisines collectives 2026
Événement
Journée nationale des cuisines collectives 2026
mars 25, 8:30 - 3:00 PM UTC−4
Le Grand Marché de Québec, 250 Bd Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1L 5A7
Événement
Escouade de récupération des denrées
déc. 16 - janv. 13 | 6 dates et heures
2909 Av. Kepler, Québec, QC G1X 3V4, Canada
Paniers de Noël 2025 Moisson Québec présenté par Desjardins
Événement
Paniers de Noël 2025 Moisson Québec présenté par Desjardins
déc. 8 - déc. 11 | 7 dates et heures
2005 Rue de l'Exposition, Québec, QC G1L 0B7, Canada
Événement
Paniers de Noël Moisson Québec - Amis et CA 2025
déc. 7, 8:00 - 12:00 PM UTC−5
2005 Rue de l'Exposition, Québec, QC G1L 0B7, Canada
Événement
Guignolée des médias 2025 - Équipe bénévoles
déc. 4, 7:00 - 9:00 AM UTC−5
Campagne Biscuit Sourire des Fêtes Tim Hortons du 17 au 23 novembre 2025
Événement
Campagne Biscuit Sourire des Fêtes Tim Hortons du 17 au 23 novembre 2025
nov. 17 - nov. 23 | 7 dates et heures
Autres façons de nous soutenir
Événement
29e Classique de Golf
Moisson Québec vous invite à la 29e Classique de golf, présentée par Exceldor coopérative, sous la présidence d'honneur de monsieur René Proulx, président-directeur général d'Exceldor coopérative, qui aura lieu le lundi 25 août 2025 au Club de golf Royal Québec.Horaire8 h 30 - Accueil9 h 45 - Mot de bienvenue10 h 00 - Départs simultanés16 h 00 - Cocktail17 h 30 - Souper19 h 45 - Fin de l'activitéL'inscription comprendDroit de jeuVoiturette de golfBoîte à lunchCocktailSouper et vinConcours sur le terrainEncan silencieux* Un reçu aux fins d’impôt sera émis au nom du payeur selon la valeur du don et n'inclut pas la valeur des avantages (commandite ou service).
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Guignolée des médias 2025
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Don
Non-Dîner 2025
Merci de contribuer à notre Non-Dîner annuel!Pourquoi un non-dîner ? Parce que notre mission est de mettre de la nourriture sur la table de ceux et celles qui n’en ont pas. En participant à ce dîner-bénéfice qui n’aura jamais lieu, vous contribuez directement à faire la différence puisque votre don est utilisé dans sa totalité à la réalisation de notre mission. Ainsi, nous maximisons notre impact dans notre communauté.Moisson Québec est un organisme soutenu par sa communauté. En effet, plus de 75% de nos revenus proviennent de dons ou d’activités de financement. Les dons en argent sont essentiels pour assurer le transport et la manutention des 5 millions de kilos de denrées reçus chaque année et le service aux organismes, qui nourrissent 82 000 personnes chaque mois. Il n’y a pas de petit don! Pour chaque dollar, nous redistribuons 5 repas dans notre réseau. L’insécurité alimentaire peut frapper à tout moment les gens qui nous entourent, en particulier pendant la période d’incertitude que nous traversons. Personne n’est à l’abri d’une condition socioéconomique difficile. Ensemble, nourrissons l’espoir!
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https://moissonquebec.com/

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