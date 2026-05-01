Non-Dîner 2025
Merci de contribuer à notre Non-Dîner annuel!Pourquoi un non-dîner ? Parce que notre mission est de mettre de la nourriture sur la table de ceux et celles qui n’en ont pas. En participant à ce dîner-bénéfice qui n’aura jamais lieu, vous contribuez directement à faire la différence puisque votre don est utilisé dans sa totalité à la réalisation de notre mission. Ainsi, nous maximisons notre impact dans notre communauté.Moisson Québec est un organisme soutenu par sa communauté. En effet, plus de 75% de nos revenus proviennent de dons ou d’activités de financement. Les dons en argent sont essentiels pour assurer le transport et la manutention des 5 millions de kilos de denrées reçus chaque année et le service aux organismes, qui nourrissent 82 000 personnes chaque mois. Il n’y a pas de petit don! Pour chaque dollar, nous redistribuons 5 repas dans notre réseau. L’insécurité alimentaire peut frapper à tout moment les gens qui nous entourent, en particulier pendant la période d’incertitude que nous traversons. Personne n’est à l’abri d’une condition socioéconomique difficile. Ensemble, nourrissons l’espoir!