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Nous sommes ici crée des œuvres théâtrales évènementielles qui abordent des enjeux sociaux tels que l'inclusion, la répression et le vieillissement, et qui éveillent les consciences et rassemblent les communautés autour de sujets importants.
Événements passés
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Événement
Happening bénéfice 2025 - Nous sommes ici
oct. 30, 7:00 PM - oct. 31, 12:00 AM UTC−4
966 Rue Saint-Jean, Québec, QC G1R 1R5, Canada
Événement
Happening bénéfice - 14 novembre 2024
nov. 14, 6:00 PM - nov. 15, 12:00 AM UTC−5
966 Rue Saint-Jean, Québec, QC G1R 1R5, Canada
Événement
Happening bénéfice
janv. 19, 7:00 PM - janv. 20, 1:00 AM UTC−5
966 Rue Saint-Jean, Québec, QC G1R 1R5, Canada
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