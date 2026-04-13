OVPAC (Organisme Voué aux Personnes Atteintes de Cancer et de Maladies Graves)
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Notre mission

OVPAC soutient les personnes atteintes de cancer, de maladies grave et leurs proches par un accompagnement humain, l’accès aux soins et au transport, l’entraide et des activités de bien-être, portés par la solidarité et l’espoir.
Événements
Événements
Yoga avec Lee-Anne Gagnon
Personnalisé
Yoga avec Lee-Anne Gagnon
avr. 13 - mai 26 | 5 dates et heures
320 Chem. Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 4C2, Canada
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Moitié-moitié évolutif 2026 : LOTO-PARTAGE (Organisme Voué aux Personnes Atteintes de Cancer et de Maladies Graves)
Loterie
Moitié-moitié évolutif 2026 : LOTO-PARTAGE (Organisme Voué aux Personnes Atteintes de Cancer et de Maladies Graves)
avr. 1 - mars 1 | 6 dates et heures
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Quille-O-Thon OVPAC 2026
Événement
Quille-O-Thon OVPAC 2026
juin 6 - juin 6 | 2 dates et heures
94 Rue Cousineau, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 1P4, Canada
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