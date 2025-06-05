Pôle d'économie sociale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
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Pôle d'économie sociale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

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Notre mission

Le Pôle d'économie sociale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine soutient le développement d'entreprises collectives et d'organismes à but non lucratif, en offrant des formations et des conseils pour renforcer leur gouvernance et leur conformité légale.
Événements
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Midi-financier, découvrir les opportunités - FAQDD
Événement
Midi-financier, découvrir les opportunités - FAQDD
juin 9, 11:30 - 12:30 PM UTC−4
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Assemblée générale 2026 du Pôle d'économie sociale GÎM
Événement
Assemblée générale 2026 du Pôle d'économie sociale GÎM
juin 11, 9:00 - 11:00 AM UTC−4
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Autres façons de nous soutenir
Formulaire d'adhésion Pôle GÎM 2026
Adhésion
Formulaire d'adhésion Pôle GÎM 2026
Devenez membre du Pôle ou renouvelez votre adhésion ! Le Pôle est un regroupement d’entreprises d’économie sociale et d’acteurs de soutien voué à maximiser la contribution de l’entrepreneuriat collectif au développement des collectivités. Le Pôle vise à assurer un leadership fort dans la concertation, la promotion et le positionnement de l’économie sociale ainsi que dans l’harmonisation des services aux entreprises d’économie sociale (EÉS) de la Gaspésie et des Îles. Ce sont 4 grands rôles qui orientent nos actions :- VALORISER l’économie sociale, ses principes et ses retombées sur le territoire ;- RENFORCER les entreprises d’économie sociale ;- SOUTENIR l’émergence de l’économie sociale comme modèle entrepreneurial de développement territorial ;- DÉPLOYER un écosystème de soutien fort.Devenez/renouvelez votre adhésion à titre de...👉 Membre en économie sociale - Émergent ou Entreprise👉 Membre de l'écosystème - Acteur de soutien ou de concertation et de représentation👉 Membre allié - Individu ou OrganisationFais partie du mouvement ! 🌊🔗 Tous les détails disponible ici sur notre site internet
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Série WEBINAIRE - clins d'oeil juridiques 2026
Événement
Série WEBINAIRE - clins d'oeil juridiques 2026
Formulaire d’inscription – Série Clin d’œil juridiquesCes webinaires sont animé par les experts en droit d'Info justice GÎM, en compagnie de l'équipe du Pôle d'économie sociale GÎM spécialisés dans les modèles entrepreneuriaux collectifs. Profitez de leurs connaissances pratiques et de conseils utiles pour vous orienter dans vos obligations. Que vous soyez administrateur d'un OBNL ou membre du personnel, ce webinaire vous offrira des perspectives précieuses pour assumer les obligations d'une organisation. Ne manquez pas cette opportunité d'approfondir vos connaissances ! Choisissez vos webinaires :(Vous pouvez vous inscrire à un, deux ou trois webinaires)#1 Connaître les obligations annuelles d’un OBNL📅 10 mars 2026 à midiObjectif : Assurer la conformité légale et la transparence de votre OBNL.Thématiques : Assemblée générale annuelle et états financiersDéclarations au Registraire des entreprisesExigences comptables et procédures de dissolution#2 Constituer un organisme à but non lucratif (OBNL)📅 17 mars 2026 à midiObjectif : Comprendre les étapes clés pour créer un OBNL.Thématiques :Processus d’incorporation (fédéral et provincial)Modèles juridiques (associations, OBNL, autres)Validation du modèle adapté à votre projet#3 Appliquer les principes essentiels de la gouvernance d’un OBNL📅 24 mars 2026 à midiObjectif : Renforcer la gouvernance et la direction de votre organisation.Thématiques :Rôles et responsabilités des administrateursStructure décisionnelle et documents fondateurs (règlements, lettres patentes)Bonnes pratiques et défis en gouvernanceWebinaires animés par des experts en droit d'Info justice, en collaboration avec le Pôle d’économie sociale GÎM.
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