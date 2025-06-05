Pôle d'économie sociale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Événement

Série WEBINAIRE - clins d'oeil juridiques 2026

Formulaire d’inscription – Série Clin d’œil juridiquesCes webinaires sont animé par les experts en droit d'Info justice GÎM, en compagnie de l'équipe du Pôle d'économie sociale GÎM spécialisés dans les modèles entrepreneuriaux collectifs. Profitez de leurs connaissances pratiques et de conseils utiles pour vous orienter dans vos obligations. Que vous soyez administrateur d'un OBNL ou membre du personnel, ce webinaire vous offrira des perspectives précieuses pour assumer les obligations d'une organisation. Ne manquez pas cette opportunité d'approfondir vos connaissances ! Choisissez vos webinaires :(Vous pouvez vous inscrire à un, deux ou trois webinaires)#1 Connaître les obligations annuelles d’un OBNL📅 10 mars 2026 à midiObjectif : Assurer la conformité légale et la transparence de votre OBNL.Thématiques : Assemblée générale annuelle et états financiersDéclarations au Registraire des entreprisesExigences comptables et procédures de dissolution#2 Constituer un organisme à but non lucratif (OBNL)📅 17 mars 2026 à midiObjectif : Comprendre les étapes clés pour créer un OBNL.Thématiques :Processus d’incorporation (fédéral et provincial)Modèles juridiques (associations, OBNL, autres)Validation du modèle adapté à votre projet#3 Appliquer les principes essentiels de la gouvernance d’un OBNL📅 24 mars 2026 à midiObjectif : Renforcer la gouvernance et la direction de votre organisation.Thématiques :Rôles et responsabilités des administrateursStructure décisionnelle et documents fondateurs (règlements, lettres patentes)Bonnes pratiques et défis en gouvernanceWebinaires animés par des experts en droit d'Info justice, en collaboration avec le Pôle d’économie sociale GÎM.