Projet Pad-DIY

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Notre mission

Le projet Pad-DIY offre des ateliers pratiques pour enseigner la fabrication de pads de suture, permettant aux étudiants en médecine de développer leurs compétences chirurgicales tout en créant leurs propres outils d'apprentissage.
Événements
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Crée ton pad avec Pad-DIY! - UDES
Événement
Crée ton pad avec Pad-DIY! - UDES
mai 27, 5:00 - 8:00 PM UTC−4
3001 12e Avenue N, Sherbrooke, QC J1H 5N4, Canada
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Notre site web

https://www.instagram.com/projet_pad_diy/

Coordonnées

[email protected]
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