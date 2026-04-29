Projet Pad-DIY
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Notre mission
Le projet Pad-DIY offre des ateliers pratiques pour enseigner la fabrication de pads de suture, permettant aux étudiants en médecine de développer leurs compétences chirurgicales tout en créant leurs propres outils d'apprentissage.
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Événement
Crée ton pad avec Pad-DIY! - UDES
mai 27, 5:00 - 8:00 PM UTC−4
3001 12e Avenue N, Sherbrooke, QC J1H 5N4, Canada
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Notre site web
https://www.instagram.com/projet_pad_diy/
Coordonnées
[email protected]
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