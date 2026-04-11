Adhésion

Formulaire d'adhésion du Regroupement de parents d'adultes différents du Québec (RPADQ)

Le Regroupement de parents d’adultes différents du Québec (RPADQ) est un organisme à but non lucratif (OBNL) ayant pour mission de soutenir et d'accompagner les adolescents et jeunes adultes vivant avec une différence, en favorisant l'accès à l’emploi, à l'hébergement et à des activités sociales adaptés à leurs besoins réels.Qui peut devenir membre?🔹 Membre actif : parent, proche, allié d’une personne différente (gratuit)Participez activement à la vie du regroupement et jouez un rôle clé dans ses orientations.🔹 Membre bénéficiaire : jeune adulte vivant avec une différence (gratuit)Exprimez vos besoins, vos idées et contribuez à bâtir les projets qui vous ressemblent.🔹 Membre solidaire : partenaire, collaborateur, organisme ou entreprise solidaire à la cause (frais d'adhésion de 25$)Soutenez notre mission en tant qu’allié du milieu communautaire, professionnel ou institutionnel.Pourquoi devenir membre?Quel que soit votre statut, votre adhésion permet de :✔ Participer aux assemblées générales ✔ Exercer votre droit de vote (membres actifs et solidaires)✔ Vous impliquer au sein de nos différents comités et projets✔ Soutenir le développement de nouvelles initiatives pour les jeunes vivant avec une différence💙 Faites partie du changement! Rejoignez notre communauté engagée et contribuez activement à bâtir un avenir plus inclusif pour les adultes différents.📝 Adhérez dès aujourd’hui!