Regroupement de parents d'adultes différents du Québec (RPADQ)
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Regroupement de parents d'adultes différents du Québec (RPADQ)

Notre mission

Le Regroupement de parents d’adultes différents du Québec est un organisme à but non lucratif qui accompagne les adolescents et les jeunes adultes différents à travers des initiatives d’emploi, d’hébergement et d’activités sociales.
Événements passés
Événements passés
Souper spaghetti bénéfice - Maison La Différence
Événement
Souper spaghetti bénéfice - Maison La Différence
avr. 11, 4:30 - 10:00 PM UTC−4
Salle Moose de La Prairie - 208 Chemin de St-Jean, La Prairie
Quille-O-Thon d’Halloween - Édition 2025 🎳🎃
Événement
Quille-O-Thon d’Halloween - Édition 2025 🎳🎃
oct. 25, 4:00 - 8:30 PM UTC−4
95 Mnt des Bouleaux, Delson, QC J5B 1M7, Canada
Autres façons de nous soutenir
Formulaire d'adhésion du Regroupement de parents d'adultes différents du Québec (RPADQ)
Adhésion
Formulaire d'adhésion du Regroupement de parents d'adultes différents du Québec (RPADQ)
Le Regroupement de parents d’adultes différents du Québec (RPADQ) est un organisme à but non lucratif (OBNL) ayant pour mission de soutenir et d'accompagner les adolescents et jeunes adultes vivant avec une différence, en favorisant l'accès à l’emploi, à l'hébergement et à des activités sociales adaptés à leurs besoins réels.Qui peut devenir membre?🔹 Membre actif : parent, proche, allié d’une personne différente (gratuit)Participez activement à la vie du regroupement et jouez un rôle clé dans ses orientations.🔹 Membre bénéficiaire : jeune adulte vivant avec une différence (gratuit)Exprimez vos besoins, vos idées et contribuez à bâtir les projets qui vous ressemblent.🔹 Membre solidaire : partenaire, collaborateur, organisme ou entreprise solidaire à la cause (frais d'adhésion de 25$)Soutenez notre mission en tant qu’allié du milieu communautaire, professionnel ou institutionnel.Pourquoi devenir membre?Quel que soit votre statut, votre adhésion permet de :✔ Participer aux assemblées générales ✔ Exercer votre droit de vote (membres actifs et solidaires)✔ Vous impliquer au sein de nos différents comités et projets✔ Soutenir le développement de nouvelles initiatives pour les jeunes vivant avec une différence💙 Faites partie du changement! Rejoignez notre communauté engagée et contribuez activement à bâtir un avenir plus inclusif pour les adultes différents.📝 Adhérez dès aujourd’hui!
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