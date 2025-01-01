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Inscription camp familial 2024

POUR DÉBUTER: 1- Choisir la semaine de camp familial;2- Pour choisir le forfait, vous devez préalablement choisir: la semaine de camp familial;2- Choisir les articles selon les âges de la composition de la famille: exemple: 2 adultes 17 ans et plus, 1 enfant de 0-2 et 1 enfant de 3-5 ans);3- Mentionnez la quantité requise par articles;5- Répondre aux questions obligatoires;4- Procédez au paiement de 10 % de la facture totale. Pour se faire utiliser le code suivant: depot20245- Une fois le paiement effectué, un contrat vous sera envoyé par courriel avec la marche à suivre pour procéder au paiement de 35 % de la facture pour les familles non admissible aux réductions selon le revenu. Les familles subventionner sont admissibles au versement en 3 parties du dépôt;6- Aux courants des prochains mois, un courriel avec la documentation à remplir vous sera envoyé.*** si vous effectuez la réservation pour deux semaines de camp, veuillez faire la réservation de la semaine 1 puis payer le dépôt. Ensuite, faire la réservation de la semaine 2 et payer le dépôt ainsi de suite. Merci de votre compréhension.POLITIQUE:1-Tout paiement est non remboursable, et ce, sans exception;2-Les familles admissibles à une réduction selon le revenu sont admissibles au paiement en 3 versements du dépôt: Paiement 1 : au moment de la réservation montant: 10 % Paiement 2: au 1er mars 2024 montant: 15 % Paiement 3: au 1er mai 2024 montant : 20 %3- Le Rendez-Vous Familial Pointe St Charles Inc., se réserve le droit de modifier toute réservation, mais vous avisera dès que possible des modifications effectuées.Voici la grille de réduction selon le revenu familial celle-ci est applicable seulement sur présentation de l'avis de cotisation 2023.